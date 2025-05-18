Пермский комбинат, о котором доложили Путину, внедряет искусственный интеллект

Холдинг «Чайковский текстиль», о котором рассказал президенту Владимиру Путину губернатор Прикамья Махонин, модернизирует производство и внедряет искусственный интеллект. Об этом сообщается на сайте предприятия.
«Весной в компании в тестовом режиме запустили технологию искусственного интеллекта. В случае успешного апробирования это позволит увеличить скорость операций на приемно-контрольном участке», — говорится в сообщении.
В рамках программы модернизации на комбинате запущены две сушильно-ширильно-стабилизационные машины. В отделочном цеху смонтирована и запущена техника, которая улучшает тактильные качества материала, придавая тканям приятный мягкий объем.
Ранее URA.RU сообщало, что в марте 2025 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле представил достижения предприятия. Оно занимается пошивом спецодежды и военной формы, в том числе — для участников СВО.
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