18 мая 2025

В Перми больше недели идут поиски 13-летней девочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местонахождение девушки неизвестно больше недели
Местонахождение девушки неизвестно больше недели Фото:

В Перми 13-летняя Арина Кинева ушла из дома 10 мая и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда «Регион-59 поиск пропавших людей» в своих соцсетях опубликовали ориентировку на девушку.

«Арина Кинева, 13 лет, 10 мая утром ушла из дома по ул. Куйбышева. С тех пор о ее местонахождении нет информации. Рост Арины 165 сантиметров, она худощавого телосложения, глаза карие, брюнетка. В носу у девушки пирсинг», — уточняют волонтеры.

Те, у кого есть информация о том, где находится Арина, просьба сообщить по телефонам: +7(342)241-36-40; 8-912-880-41-60; 8-958-244-12-84. Отмечается, что девушка была одета в черные джинсы, толстовку и кроссовки.

Девушку ищут с 10 мая
Девушку ищут с 10 мая
Фото:

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В Перми 13-летняя Арина Кинева ушла из дома 10 мая и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда «Регион-59 поиск пропавших людей» в своих соцсетях опубликовали ориентировку на девушку. «Арина Кинева, 13 лет, 10 мая утром ушла из дома по ул. Куйбышева. С тех пор о ее местонахождении нет информации. Рост Арины 165 сантиметров, она худощавого телосложения, глаза карие, брюнетка. В носу у девушки пирсинг», — уточняют волонтеры. Те, у кого есть информация о том, где находится Арина, просьба сообщить по телефонам: +7(342)241-36-40; 8-912-880-41-60; 8-958-244-12-84. Отмечается, что девушка была одета в черные джинсы, толстовку и кроссовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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