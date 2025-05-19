Очевидцы рассказывают, что неравнодушные жители города сопровождают утиную семью в сторону набережной
Семейство уток вновь привлекло внимание жителей Перми. Их заметили на оживленном перекрестке улиц 25 Октября и Советской. Очевидцы рассказывают, что неравнодушные жители города сопровождают утиную семью в сторону набережной, чтобы помочь им безопасно перейти дорогу.
«Машины сигналят. Они предупреждают друг друга о том, что надо быть осторожнее», — сообщает telegram-канал «ЧП Пермь».
Ранее URA.RU сообщало о том, на спортивной площадке возле Лицея №2 в Свердловском районе Перми произошло подтопление. Уровень воды на площадке достиг такого уровня, что на ней обосновались утки.
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