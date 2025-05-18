На стройке жилого комплекса в Перми нашли боевой снаряд

На строительной площадке жилого комплекса «Патриот» в Перми был обнаружен боевой снаряд. Инцидент произошел во время проведения земляных работ на глубине около одного метра.
«При проведении работ ковшом экскаватора был поднят предмет, напоминающий снаряд. На место оперативно прибыли взрывотехники. В ходе обследования выяснилось, что это 100-миллиметровый артиллерийский снаряд второй степени опасности», — сообщает портал «В курсе. ру» со ссылкой на источник.
После осмотра находку вывезли на спецполигон в село Гамово. URA.RU направило запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
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