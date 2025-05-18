18 мая 2025

Пермский Театр-Театр завершает показы спектакля по легендарному роману Алексея Иванова

Театр-Театр в Перми снимает с показа спектакль «Географ глобус пропил»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Увидеть глобус и географа на сцене в Перми больше не получится
Увидеть глобус и географа на сцене в Перми больше не получится Фото:

Пермский Театр-Театр завершает показы постановки «Географ глобус пропил» (16+), который был поставлен в 2013 году по одноименному роману Алексея Иванова. На финальных спектаклях зрителям обещают автографы от исполнителя главной роли Сергея Деткова и специальную фотозону.

«Каждый зритель последних показов спектакля получит персональное пожелание и напутствие от Географа. А все, кто придет в театр в образе школьников и выпускников, смогут пополнить свой фотоальбом атмосферными фотографиями в нашей тематической фотозоне», — отмечает театр в Telegram.

Роман «Географ глобус пропил» в 1995 году написал пермский писатель Алексей Иванов. Полностью он был издан в 2005-м. В 2013 году на основе романа режиссер Александр Велединский снял художественный фильм с Константином Хабенским в главной роли. В Перми в этом же году по книге поставили спектакль. Автором инсценировки выступила Ксения Гашева, а режиссером Елена Невежина.  Последние показы пройдут 22 и 23 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский Театр-Театр завершает показы постановки «Географ глобус пропил» (16+), который был поставлен в 2013 году по одноименному роману Алексея Иванова. На финальных спектаклях зрителям обещают автографы от исполнителя главной роли Сергея Деткова и специальную фотозону. «Каждый зритель последних показов спектакля получит персональное пожелание и напутствие от Географа. А все, кто придет в театр в образе школьников и выпускников, смогут пополнить свой фотоальбом атмосферными фотографиями в нашей тематической фотозоне», — отмечает театр в Telegram. Роман «Географ глобус пропил» в 1995 году написал пермский писатель Алексей Иванов. Полностью он был издан в 2005-м. В 2013 году на основе романа режиссер Александр Велединский снял художественный фильм с Константином Хабенским в главной роли. В Перми в этом же году по книге поставили спектакль. Автором инсценировки выступила Ксения Гашева, а режиссером Елена Невежина.  Последние показы пройдут 22 и 23 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...