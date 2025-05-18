Пермский Театр-Театр завершает показы спектакля по легендарному роману Алексея Иванова

Пермский Театр-Театр завершает показы постановки «Географ глобус пропил» (16+), который был поставлен в 2013 году по одноименному роману Алексея Иванова. На финальных спектаклях зрителям обещают автографы от исполнителя главной роли Сергея Деткова и специальную фотозону.
«Каждый зритель последних показов спектакля получит персональное пожелание и напутствие от Географа. А все, кто придет в театр в образе школьников и выпускников, смогут пополнить свой фотоальбом атмосферными фотографиями в нашей тематической фотозоне», — отмечает театр в Telegram.
Роман «Географ глобус пропил» в 1995 году написал пермский писатель Алексей Иванов. Полностью он был издан в 2005-м. В 2013 году на основе романа режиссер Александр Велединский снял художественный фильм с Константином Хабенским в главной роли. В Перми в этом же году по книге поставили спектакль. Автором инсценировки выступила Ксения Гашева, а режиссером Елена Невежина. Последние показы пройдут 22 и 23 мая.
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