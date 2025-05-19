В Перми из-за последних звонков не будут продавать алкоголь 24 мая

В Перми 24 мая введут ограничения на продажу алкоголя из-за проведения последних звонков для выпускников школ. Нарушителям ограничений напомнили о штрафных санкциях.
«24 мая 2025 года на территории города Перми будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции. Запрет вводится в связи с проведением мероприятий, посвященных последним звонкам для выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций», — говорится на официальном сайте мэрии Перми.
Власти города также напомнили, что нарушение установленных ограничений влечет за собой административную ответственность. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Такие меры принимаются ежегодно и направлены на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних во время проведения массовых мероприятий.
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