Узников самой страшной колонии в Пермском крае осмотрят врачи частной медклиники

Частная медклиника проведет медосмотр осужденных пермской колонии «Белый лебедь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденных колонии «Белый лебедь» осмотрят узкие медицинские специалисты
Осужденных колонии «Белый лебедь» осмотрят узкие медицинские специалисты Фото:

Осужденных исправительной колонии особого режима «Белый лебедь» (ИК-2) в Соликамске Пермского края осмотрят медицинские специалисты коммерческой организации. Итоги закупки, которую провело исправительное учреждение, размещены в СБИС. Оказать свои услуги ИК-2 согласилось ООО «Виталайф».

«ООО „ВитаЛайф“ предлагает вам свои услуги по проведению ежегодного периодического медицинского осмотра осужденных ФКУ ИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю», — говорится в коммерческом предложении, подготовленном обществом с ограниченной ответственностью.

Цена контракта составила 45 тысяч рублей. За эти деньги ООО ВитаЛайф» проведет медицинский осмотр 29 человек: 20 человек проверят профпатолог, невролог, ЛОР, невролог, терапевт, дерматовенеролог. Еще девять человек (старше 40 лет) получат консультацию офтальмолога. ООО «Виталайф» зарегистрировано в 2011 году. Выручка общества в 2024 году составила 11,2 млн рублей, чистая прибыль — 1,1 млн рублей.

Колония «Белый лебедь» — одна из самых страшных в России, в ней отбывают наказание преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что в ИК-2 проверят на качество пищу и воду.

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Осужденных исправительной колонии особого режима «Белый лебедь» (ИК-2) в Соликамске Пермского края осмотрят медицинские специалисты коммерческой организации. Итоги закупки, которую провело исправительное учреждение, размещены в СБИС. Оказать свои услуги ИК-2 согласилось ООО «Виталайф». «ООО „ВитаЛайф“ предлагает вам свои услуги по проведению ежегодного периодического медицинского осмотра осужденных ФКУ ИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю», — говорится в коммерческом предложении, подготовленном обществом с ограниченной ответственностью. Цена контракта составила 45 тысяч рублей. За эти деньги ООО ВитаЛайф» проведет медицинский осмотр 29 человек: 20 человек проверят профпатолог, невролог, ЛОР, невролог, терапевт, дерматовенеролог. Еще девять человек (старше 40 лет) получат консультацию офтальмолога. ООО «Виталайф» зарегистрировано в 2011 году. Выручка общества в 2024 году составила 11,2 млн рублей, чистая прибыль — 1,1 млн рублей. Колония «Белый лебедь» — одна из самых страшных в России, в ней отбывают наказание преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что в ИК-2 проверят на качество пищу и воду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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