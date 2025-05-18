Стало известно, кому власти Перми отдали вторую «пирамиду» на Крисанова

На фото запечатлена «пирамида», в которой сейчас находится детский Театр-Тятрик
Власти Перми передали Театру-Театру вторую «пирамиду» на улице Крисанова, 12б для создания подростково-молодежного театра. Ранее аналогичное строение рядом также отдали культурному учреждению. Сейчас там располагается детский Театр-Тятрик.
«Ожидается, что первые спектакли на новой площадке будут представлены уже осенью 2025 года. А в дальнейшем в здании появится зал на 200 мест», — сообщает издание «Новый компаньон».
Ранее это помещение занимали различные арендаторы, в том числе харчевня «Длинный нос». Однако в 2024 году она покинула здание.
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