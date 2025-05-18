18 мая 2025

Стало известно, кому власти Перми отдали вторую «пирамиду» на Крисанова

Вторую «пирамиду» на улице Крисанова власти отдали Театру-Театру
© Служба новостей «URA.RU»
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На фото запечатлена «пирамида», в которой сейчас находится детский Театр-Тятрик
На фото запечатлена «пирамида», в которой сейчас находится детский Театр-Тятрик Фото:

Власти Перми передали Театру-Театру вторую «пирамиду» на улице Крисанова, 12б для создания подростково-молодежного театра. Ранее аналогичное строение рядом также отдали культурному учреждению. Сейчас там располагается детский Театр-Тятрик.

«Ожидается, что первые спектакли на новой площадке будут представлены уже осенью 2025 года. А в дальнейшем в здании появится зал на 200 мест», — сообщает издание «Новый компаньон».

Ранее это помещение занимали различные арендаторы, в том числе харчевня «Длинный нос». Однако в 2024 году она покинула здание.

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Власти Перми передали Театру-Театру вторую «пирамиду» на улице Крисанова, 12б для создания подростково-молодежного театра. Ранее аналогичное строение рядом также отдали культурному учреждению. Сейчас там располагается детский Театр-Тятрик. «Ожидается, что первые спектакли на новой площадке будут представлены уже осенью 2025 года. А в дальнейшем в здании появится зал на 200 мест», — сообщает издание «Новый компаньон». Ранее это помещение занимали различные арендаторы, в том числе харчевня «Длинный нос». Однако в 2024 году она покинула здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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