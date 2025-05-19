На СВО погиб боец из Пермского края Максим Макаров

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель из Пермского края Максим Макаров. Об этом сообщает администрация Сивинского округа.
«6 марта 2025 года во время выполнения воинского долга в спецоперации на территории Донецкой, Луганской Народной Республики и Украины трагически погиб наш земляк, рядовой Макаров Максим Сергеевич. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою», — написала администрация Очерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Прощальная церемония состоится 22 мая 2025 года в 10:30 в муниципальном учреждении «Сивинский центр культуры и досуга» в селе Сива. Митинг начнется в 11:00 по местному времени.
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