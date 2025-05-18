18 мая 2025

Заморозки и арктическое вторжение надвигаются на Пермь

ГИС-центр ПГНИУ: заморозки и арктическое вторжение надвигаются на Пермь
© Служба новостей «URA.RU»
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Арктическое вторжение повлечет за собой ночные заморозки в северной и в восточной части края
Арктическое вторжение повлечет за собой ночные заморозки в северной и в восточной части края Фото:

В Пермском крае на предстоящей неделе вновь ожидаются дожди. Особенно в центральных районах и к северу от Перми. Однако будет тепло, в том числе из-за теплых ночей. В пятницу, 23 мая, дожди прекратятся и наступит арктическое вторжение. 

«С пятницы 23 мая ожидается арктическое вторжение. Оно повлечет за собой ночные заморозки в северной и в восточной части края. Однако они не исключены и на большей части территории региона. Продолжительность похолодания, по предварительным прогнозам, составит 2-3 дня. Оно пройдет на фоне антициклона, то есть с существенным дневным прогревом», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ. 

В тоже время, по краю пройдут дожди. Они в основном выпадут в первой половине недели — с понедельника по среду. Осадки прогнозируются весьма обильными в отдельных районах. В частности, в центральной части края — от Верещагино, Кудымкара до Губахи может выпасть 30-40 миллиметров осадков. Что составляет более половины от месячной нормы. Во второй половине недели осадки закончатся, говорят метеорологи. 

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В Пермском крае на предстоящей неделе вновь ожидаются дожди. Особенно в центральных районах и к северу от Перми. Однако будет тепло, в том числе из-за теплых ночей. В пятницу, 23 мая, дожди прекратятся и наступит арктическое вторжение.  «С пятницы 23 мая ожидается арктическое вторжение. Оно повлечет за собой ночные заморозки в северной и в восточной части края. Однако они не исключены и на большей части территории региона. Продолжительность похолодания, по предварительным прогнозам, составит 2-3 дня. Оно пройдет на фоне антициклона, то есть с существенным дневным прогревом », — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.  В тоже время, по краю пройдут дожди. Они в основном выпадут в первой половине недели — с понедельника по среду. Осадки прогнозируются весьма обильными в отдельных районах. В частности, в центральной части края — от Верещагино, Кудымкара до Губахи может выпасть 30-40 миллиметров осадков. Что составляет более половины от месячной нормы. Во второй половине недели осадки закончатся, говорят метеорологи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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