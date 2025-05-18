18 мая 2025
17 мая 2025

Судьба пермской «Шаурмички» решится после дорогостоящих экспертиз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафе работает с 2002 года (архивное фото)
Кафе работает с 2002 года (архивное фото) Фото:

Почти 300 тысяч рублей потратят на экспертизы, чтобы определить судьбу старейшего фастфуда Перми — кафе «Шаурмичка» у автовокзала может исчезнуть с карты города, если суд признает его постройку незаконной. О назначении судебных экспертиз следует из данных картотеки суда. 

«В Перми продолжается судебное разбирательство о сносе здания кафе „Шаурмичка“ на улице Революции, 66. Суд назначил проведение двух экспертиз общей стоимостью 274,7 тыс рублей. Строительно-техническую экспертизу проведет Пермская лаборатория судебной экспертизы за 166,7 тыс рублей, а пожарно-техническую — специалисты из Кировской области за 108 тыс рублей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные документы.

Экспертам предстоит ответить на ряд вопросов. Они должны определить прочность связи здания с землей, проверить, представляет ли оно угрозу для жизни и здоровья граждан при эксплуатации, уточнить точную площадь объекта и его соответствие строительным и градостроительным нормам земельного законодательства. Отдельно будет оценено соответствия спорного объекта требованиям противопожарных норм. Сроки проведения экспертиз установлены до 30 июля и 25 сентября соответственно.

Администрация Свердловского района Перми подала иск в краевой Арбитражный суд о признании здания самовольной постройкой и требованием его сноса еще зимой. Одноэтажное здание кафе площадью 192 квадратных метра было построено в 2002 году и расположено в непосредственной близости от пермского автовокзала.

В Перми это не первый случай, когда власти через суд добиваются сноса объектов, признанных самовольными постройками. Ранее аналогичные иски подавались в отношении торговых павильонов на улицах Куйбышева, Бердичевской, Моторостроителей, а также на шоссе Космонавтов и Мира, где предпринимателям грозили штрафы за просрочку демонтажа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почти 300 тысяч рублей потратят на экспертизы, чтобы определить судьбу старейшего фастфуда Перми — кафе «Шаурмичка» у автовокзала может исчезнуть с карты города, если суд признает его постройку незаконной. О назначении судебных экспертиз следует из данных картотеки суда.  «В Перми продолжается судебное разбирательство о сносе здания кафе „Шаурмичка“ на улице Революции, 66. Суд назначил проведение двух экспертиз общей стоимостью 274,7 тыс рублей. Строительно-техническую экспертизу проведет Пермская лаборатория судебной экспертизы за 166,7 тыс рублей, а пожарно-техническую — специалисты из Кировской области за 108 тыс рублей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные документы. Экспертам предстоит ответить на ряд вопросов. Они должны определить прочность связи здания с землей, проверить, представляет ли оно угрозу для жизни и здоровья граждан при эксплуатации, уточнить точную площадь объекта и его соответствие строительным и градостроительным нормам земельного законодательства. Отдельно будет оценено соответствия спорного объекта требованиям противопожарных норм. Сроки проведения экспертиз установлены до 30 июля и 25 сентября соответственно. Администрация Свердловского района Перми подала иск в краевой Арбитражный суд о признании здания самовольной постройкой и требованием его сноса еще зимой. Одноэтажное здание кафе площадью 192 квадратных метра было построено в 2002 году и расположено в непосредственной близости от пермского автовокзала. В Перми это не первый случай, когда власти через суд добиваются сноса объектов, признанных самовольными постройками. Ранее аналогичные иски подавались в отношении торговых павильонов на улицах Куйбышева, Бердичевской, Моторостроителей, а также на шоссе Космонавтов и Мира, где предпринимателям грозили штрафы за просрочку демонтажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...