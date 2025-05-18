Судьба пермской «Шаурмички» решится после дорогостоящих экспертиз

Почти 300 тысяч рублей потратят на экспертизы, чтобы определить судьбу старейшего фастфуда Перми — кафе «Шаурмичка» у автовокзала может исчезнуть с карты города, если суд признает его постройку незаконной. О назначении судебных экспертиз следует из данных картотеки суда.
«В Перми продолжается судебное разбирательство о сносе здания кафе „Шаурмичка“ на улице Революции, 66. Суд назначил проведение двух экспертиз общей стоимостью 274,7 тыс рублей. Строительно-техническую экспертизу проведет Пермская лаборатория судебной экспертизы за 166,7 тыс рублей, а пожарно-техническую — специалисты из Кировской области за 108 тыс рублей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные документы.
Экспертам предстоит ответить на ряд вопросов. Они должны определить прочность связи здания с землей, проверить, представляет ли оно угрозу для жизни и здоровья граждан при эксплуатации, уточнить точную площадь объекта и его соответствие строительным и градостроительным нормам земельного законодательства. Отдельно будет оценено соответствия спорного объекта требованиям противопожарных норм. Сроки проведения экспертиз установлены до 30 июля и 25 сентября соответственно.
Администрация Свердловского района Перми подала иск в краевой Арбитражный суд о признании здания самовольной постройкой и требованием его сноса еще зимой. Одноэтажное здание кафе площадью 192 квадратных метра было построено в 2002 году и расположено в непосредственной близости от пермского автовокзала.
В Перми это не первый случай, когда власти через суд добиваются сноса объектов, признанных самовольными постройками. Ранее аналогичные иски подавались в отношении торговых павильонов на улицах Куйбышева, Бердичевской, Моторостроителей, а также на шоссе Космонавтов и Мира, где предпринимателям грозили штрафы за просрочку демонтажа.
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