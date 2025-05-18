Стало известно, насколько пермяков оштрафовали за неоплату парковки

В первом квартале 2025 года поступления в бюджет Перми от функционирования платных парковок достигли 119,5 млн рублей. Из этой суммы 63,4 млн рублей были получены непосредственно за оплату парковочных мест, расположенных в центральных районах города.
«Еще 56,1 млн рублей составили поступления от штрафов. Их наложили за нарушение порядка оплаты стоянки», — пишет Business Class со ссылкой на мэрию Перми.
С 5 мая в Перми начали действовать две новые наземные парковочные зоны: одна из них располагается на Окулова, 12, другая — в непосредственной близости от ДКЖ. Введение в эксплуатацию парковки на улице Попова, 25 намечено после завершения монтажных и подготовительных работ.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми с 1 июля планировалось повысить стоимость парковки с 20 до 30 рублей в час в пяти тарифных зонах. Однако краевая прокуратура выступила против этого решения.
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