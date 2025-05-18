18 мая 2025

Стало известно, насколько пермяков оштрафовали за неоплату парковки

Пермяки отдали более 56 млн рублей за неоплату парковки в центре города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В первом квартале 2025 года поступления в бюджет Перми от функционирования платных парковок достигли 119,5 млн рублей
В первом квартале 2025 года поступления в бюджет Перми от функционирования платных парковок достигли 119,5 млн рублей Фото:

В первом квартале 2025 года поступления в бюджет Перми от функционирования платных парковок достигли 119,5 млн рублей. Из этой суммы 63,4 млн рублей были получены непосредственно за оплату парковочных мест, расположенных в центральных районах города.

«Еще 56,1 млн рублей составили поступления от штрафов. Их наложили за нарушение порядка оплаты стоянки», — пишет Business Class со ссылкой на мэрию Перми. 

С 5 мая в Перми начали действовать две новые наземные парковочные зоны: одна из них располагается на Окулова, 12, другая — в непосредственной близости от ДКЖ. Введение в эксплуатацию парковки на улице Попова, 25 намечено после завершения монтажных и подготовительных работ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми с 1 июля планировалось повысить стоимость парковки с 20 до 30 рублей в час в пяти тарифных зонах. Однако краевая прокуратура выступила против этого решения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первом квартале 2025 года поступления в бюджет Перми от функционирования платных парковок достигли 119,5 млн рублей. Из этой суммы 63,4 млн рублей были получены непосредственно за оплату парковочных мест, расположенных в центральных районах города. «Еще 56,1 млн рублей составили поступления от штрафов. Их наложили за нарушение порядка оплаты стоянки», — пишет Business Class со ссылкой на мэрию Перми.  С 5 мая в Перми начали действовать две новые наземные парковочные зоны: одна из них располагается на Окулова, 12, другая — в непосредственной близости от ДКЖ. Введение в эксплуатацию парковки на улице Попова, 25 намечено после завершения монтажных и подготовительных работ. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми с 1 июля планировалось повысить стоимость парковки с 20 до 30 рублей в час в пяти тарифных зонах. Однако краевая прокуратура выступила против этого решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...