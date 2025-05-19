Власти Перми повысили стоимость похорон

В Перми стоимость услуг на гарантированное погребение увеличилась на 915 рублей. Информация отражена в документе, который опубликован на сайте городской администрации. В нем сказано, что с февраля текущего года общая стоимость услуг по погребению составила 10 540 рублей 18 копеек.
«Внести изменения в стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего […]. Общая стоимость: 10 540,18 рублей.
В указанную стоимость входят оформление документов, предоставление и доставка гроба и других предметов необходимых для погребения, перевозка тела (останков) умершего, захоронение. В 2024 году стоимость похорон в краевой столице составляла 9 625,73 рубля.
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