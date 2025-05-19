Власти Перми повысили стоимость похорон

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В 2025 году стоимость погребения в Перми составит чуть больше 10,5 тысяч рублей
В 2025 году стоимость погребения в Перми составит чуть больше 10,5 тысяч рублей Фото:

В Перми стоимость услуг на гарантированное погребение увеличилась на 915 рублей. Информация отражена в документе, который опубликован на сайте городской администрации. В нем сказано, что с февраля текущего года общая стоимость услуг по погребению составила 10 540 рублей 18 копеек.

«Внести изменения в стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего […]. Общая стоимость: 10 540,18 рублей.

В указанную стоимость входят оформление документов, предоставление и доставка гроба и других предметов необходимых для погребения, перевозка тела (останков) умершего, захоронение. В 2024 году стоимость похорон в краевой столице составляла 9 625,73 рубля.

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В Перми стоимость услуг на гарантированное погребение увеличилась на 915 рублей. Информация отражена в документе, который опубликован на сайте городской администрации. В нем сказано, что с февраля текущего года общая стоимость услуг по погребению составила 10 540 рублей 18 копеек. «Внести изменения в стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего […]. Общая стоимость: 10 540,18 рублей. В указанную стоимость входят оформление документов, предоставление и доставка гроба и других предметов необходимых для погребения, перевозка тела (останков) умершего, захоронение. В 2024 году стоимость похорон в краевой столице составляла 9 625,73 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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