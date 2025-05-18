В Перми откроется ресторан турецкой сети

Основное меню ресторана составляют блюда из курицы (архивное фото)
В Перми до конца 2025 года может открыться ресторан турецкой сети Gagawa. По словам руководителя франчайзингового направления международной сети Алены Овчинниковой, открытие запланировано одновременно с запуском новых точек компании в других крупных российских городах.
«Мы активно работаем над расширением сети и прорабатываем десятки вариантов в разных городах страны. Только до конца этого года планируем открыть не менее 15 ресторанов», — приводит «Интерфакс» слова Овчинниковой.
Gagawa специализируется на семейных ресторанах формата fast casual. Основное меню составляют блюда из куриного мяса.
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