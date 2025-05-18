18 мая 2025

В Перми откроется ресторан турецкой сети

© Служба новостей «URA.RU»
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Основное меню ресторана составляют блюда из курицы (архивное фото)
Основное меню ресторана составляют блюда из курицы (архивное фото) Фото:

В Перми до конца 2025 года может открыться ресторан турецкой сети Gagawa. По словам руководителя франчайзингового направления международной сети Алены Овчинниковой, открытие запланировано одновременно с запуском новых точек компании в других крупных российских городах.

«Мы активно работаем над расширением сети и прорабатываем десятки вариантов в разных городах страны. Только до конца этого года планируем открыть не менее 15 ресторанов», — приводит «Интерфакс» слова Овчинниковой.

Gagawa специализируется на семейных ресторанах формата fast casual. Основное меню составляют блюда из куриного мяса.

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В Перми до конца 2025 года может открыться ресторан турецкой сети Gagawa. По словам руководителя франчайзингового направления международной сети Алены Овчинниковой, открытие запланировано одновременно с запуском новых точек компании в других крупных российских городах. «Мы активно работаем над расширением сети и прорабатываем десятки вариантов в разных городах страны. Только до конца этого года планируем открыть не менее 15 ресторанов», — приводит «Интерфакс» слова Овчинниковой. Gagawa специализируется на семейных ресторанах формата fast casual. Основное меню составляют блюда из куриного мяса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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