В Пермском крае окружной центр укрупнят за счет деревни-сателлита

В Еловском округе Пермского края перестанет существовать деревня Неволино. Населенный пункт решено объединить с окружным центром — селом Елово. С соответствующей инициативой законодательное собрание Прикамья обратились местные власти.
«Законопроектом предлагается одобрить объединение деревни Неволино и села Елово, преобразовав их в один населенный пункт — с. Елово», — сообщает пресс-служба краевого парламента в Telegram. Сейчас два указанных населенных пункта, расположенных на расстоянии в 160 метров друг от друга, соединяет мост. Установить границы села и деревни практически невозможно: они фактически слились, объясняют власти. Также объединение Елово и Неволино упростит процесс догазификации в территории.
В апреле по этой же причине были объединены три населенных пункта в Куединском муниципальном округе в один. В Кунгурском округе прекратившие свое существование деревни Парашино Баженово и Кулачево также исчезли с карты Пермского края.
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