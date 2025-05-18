18 мая 2025

В Пермском крае окружной центр укрупнят за счет деревни-сателлита

В Пермском крае власти решили упразднить деревню Неволино
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревню Неволино с селом Елово соединяет мост (архивное фото)
Деревню Неволино с селом Елово соединяет мост (архивное фото) Фото:

В Еловском округе Пермского края перестанет существовать деревня Неволино. Населенный пункт решено объединить с окружным центром — селом Елово. С соответствующей инициативой законодательное собрание Прикамья обратились местные власти.

«Законопроектом предлагается одобрить объединение деревни Неволино и села Елово, преобразовав их в один населенный пункт — с. Елово», — сообщает пресс-служба краевого парламента в Telegram. Сейчас два указанных населенных пункта, расположенных на расстоянии в 160 метров друг от друга, соединяет мост. Установить границы села и деревни практически невозможно: они фактически слились, объясняют власти. Также объединение Елово и Неволино упростит процесс догазификации в территории.

В апреле по этой же причине были объединены три населенных пункта в Куединском муниципальном округе в один. В Кунгурском округе прекратившие свое существование деревни Парашино Баженово и Кулачево также исчезли с карты Пермского края.

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В Еловском округе Пермского края перестанет существовать деревня Неволино. Населенный пункт решено объединить с окружным центром — селом Елово. С соответствующей инициативой законодательное собрание Прикамья обратились местные власти. «Законопроектом предлагается одобрить объединение деревни Неволино и села Елово, преобразовав их в один населенный пункт — с. Елово», — сообщает пресс-служба краевого парламента в Telegram. Сейчас два указанных населенных пункта, расположенных на расстоянии в 160 метров друг от друга, соединяет мост. Установить границы села и деревни практически невозможно: они фактически слились, объясняют власти. Также объединение Елово и Неволино упростит процесс догазификации в территории. В апреле по этой же причине были объединены три населенных пункта в Куединском муниципальном округе в один. В Кунгурском округе прекратившие свое существование деревни Парашино Баженово и Кулачево также исчезли с карты Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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