В МИД РФ разрушили фейки западных СМИ о провокациях на ЗАЭС

14 августа 2022 в 01:52 Размер текста - 17 +

Западные СМИ поддерживают абсурдные заявления Киева об обстреле ЗАЭС, заявили в МИД РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские СМИ бездумно воспроизводят абсурдную ложь украинских властей и умалчивают факты о провокации ВСУ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с целью срыва международной миссии МАГАТЭ. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. «О реальной причине срыва международной миссии МАГАТЭ во главе с [гендиректором] Рафаэлем Гросси на ЗАЭС авторы публикаций не упоминают. Журналисты бездумно воспроизводят абсурдную ложь киевского режима о том, что ВС РФ якобы сами намеренно обстреливают инфраструктуру станции», — говорится сообщении МИД РФ, распространенном пресс-службой. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что кампания по дезинформации аналогична той, что была проведена киевским режимом в Еленовке, когда ВСУ обстреляли следственный изолятор с украинскими пленными. «Появляющиеся в американских СМИ вбросы — очередная попытка коллективного Запада переложить при помощи своей пропагандистской машины преступления киевского режима на плечи Российской Федерации», — резюмировали в министерстве. ВСУ активно обстреливают Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. 11 августа США попросили добиться «срочного соглашения на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района» вокруг станции, подобную идею выдвинул и генсек ООН Антониу Гутерреш. В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что подобное решение сделает АЭС более уязвимой. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Организации никто не верит в слова украинских властей о том, что ЗАЭС обстреливают не ВСУ, а российские войска. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские СМИ бездумно воспроизводят абсурдную ложь украинских властей и умалчивают факты о провокации ВСУ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с целью срыва международной миссии МАГАТЭ. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. «О реальной причине срыва международной миссии МАГАТЭ во главе с [гендиректором] Рафаэлем Гросси на ЗАЭС авторы публикаций не упоминают. Журналисты бездумно воспроизводят абсурдную ложь киевского режима о том, что ВС РФ якобы сами намеренно обстреливают инфраструктуру станции», — говорится сообщении МИД РФ, распространенном пресс-службой. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что кампания по дезинформации аналогична той, что была проведена киевским режимом в Еленовке, когда ВСУ обстреляли следственный изолятор с украинскими пленными. «Появляющиеся в американских СМИ вбросы — очередная попытка коллективного Запада переложить при помощи своей пропагандистской машины преступления киевского режима на плечи Российской Федерации», — резюмировали в министерстве. ВСУ активно обстреливают Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. 11 августа США попросили добиться «срочного соглашения на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района» вокруг станции, подобную идею выдвинул и генсек ООН Антониу Гутерреш. В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что подобное решение сделает АЭС более уязвимой. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Организации никто не верит в слова украинских властей о том, что ЗАЭС обстреливают не ВСУ, а российские войска. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от геноцида.