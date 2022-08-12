Постпредство РФ: ООН не верит словам Украины про обстрелы ЗАЭС

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь, завод азовсталь, обстрел азовстали
Украинская сторона обстреливает ЗАЭС и говорит, что это сделала Россия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская сторона обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, но складывает ответственность на Россию. При этом никто не верит подобным заявлениям, в том числе Организация Объединенных наций. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций. И визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС все-таки состоится в самое ближайшее время», — написал он в своем telegram-канале.

Спецоперация на Украине проходит вынужденно. Причина этого — постоянные обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе спецоперации российской стороной была занята Запорожская область, где и располагается АЭС. ВСУ начали обстреливать объект летом этого года. В последний раз военные формирования Украины обстреляли ЗАЭС и прилегающие к ней территории с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. Было зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции, и еще пять — в районе пожарной части неподалеку, передает «Национальная служба новостей». ВСУ наносят удары с правого берега Днепра, дополняет Life.

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Украинская сторона обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, но складывает ответственность на Россию. При этом никто не верит подобным заявлениям, в том числе Организация Объединенных наций. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций. И визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС все-таки состоится в самое ближайшее время», — написал он в своем telegram-канале. Спецоперация на Украине проходит вынужденно. Причина этого — постоянные обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе спецоперации российской стороной была занята Запорожская область, где и располагается АЭС. ВСУ начали обстреливать объект летом этого года. В последний раз военные формирования Украины обстреляли ЗАЭС и прилегающие к ней территории с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. Было зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции, и еще пять — в районе пожарной части неподалеку, передает «Национальная служба новостей». ВСУ наносят удары с правого берега Днепра, дополняет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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