Постпредство РФ: ООН не верит словам Украины про обстрелы ЗАЭС

12 августа 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Украинская сторона обстреливает ЗАЭС и говорит, что это сделала Россия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, но складывает ответственность на Россию. При этом никто не верит подобным заявлениям, в том числе Организация Объединенных наций. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций. И визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС все-таки состоится в самое ближайшее время», — написал он в своем telegram-канале. Спецоперация на Украине проходит вынужденно. Причина этого — постоянные обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе спецоперации российской стороной была занята Запорожская область, где и располагается АЭС. ВСУ начали обстреливать объект летом этого года. В последний раз военные формирования Украины обстреляли ЗАЭС и прилегающие к ней территории с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. Было зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции, и еще пять — в районе пожарной части неподалеку, передает «Национальная служба новостей». ВСУ наносят удары с правого берега Днепра, дополняет Life.

Украинская сторона обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, но складывает ответственность на Россию. При этом никто не верит подобным заявлениям, в том числе Организация Объединенных наций. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций. И визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС все-таки состоится в самое ближайшее время», — написал он в своем telegram-канале. Спецоперация на Украине проходит вынужденно. Причина этого — постоянные обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ходе спецоперации российской стороной была занята Запорожская область, где и располагается АЭС. ВСУ начали обстреливать объект летом этого года. В последний раз военные формирования Украины обстреляли ЗАЭС и прилегающие к ней территории с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. Было зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции, и еще пять — в районе пожарной части неподалеку, передает «Национальная служба новостей». ВСУ наносят удары с правого берега Днепра, дополняет Life.