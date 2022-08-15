Пермским чиновникам определили новые KPI

Новые KPI ввели, чтобы чиновники не сидели сложа руки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работу чиновников Перми будут оценивать по ряду новых показателей. Среди них продолжительность жизни горожан, смертность от ДТП, объем жилищного строительства, освещенность городских улиц, возраст общественного транспорта, доля инновационной продукции пермских промышленников. Вопрос о дополнительных показателях рассмотрели на заседании рабочей группы по планированию социально-экономического развития Перми, сообщили в мэрии.

«Изменения предполагают дополнение плана мероприятий целевыми показателями (индикаторами) и их значениями, а также уточнение методики расчета целевых показателей. Целевые показатели плана мероприятий отражают достижение национальных целей развития России до 2030 года и характеризуют достижение целей Стратегии города», — поясняется на сайте администрации Перми. Окончательно решение примут депутаты гордумы на пленарном заседании на следующей неделе.

По замыслу чиновников, средняя продолжительность жизни пермяков к 2026 году должна составить 73,2 года, а смертность от ДТП снизится до четырех случаев на 100 тысяч населения. К этому сроку в городе будет строиться 630 тысяч кв. метров нового жилья, 94,5% всех улиц будет иметь освещение. Средний срок эксплуатации трамваем составит восемь лет, а автобусов — пять. Что касается доли инновационной продукции, то это значение должно достичь 22,7% от всей продукции пермских промышленников.