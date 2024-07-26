Рухнет ли рынок пермской недвижимости и когда выгоднее покупать квартиру

Глава агентства недвижимости Леонов заявил о снижении цен на квартиры на 5%

27 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Агенты по недвижимости считают, что рынок адаптируется к новым условиям Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В преддверии отмены ипотеки с господдержкой спрос на квартиры в пермских новостройках резко взлетел. По данным Росреестра, количество сделок в июне 2024 года почти в два раза превысило показатели прошлого года. Но с 1 июля ситуация резко изменилась. URA.RU выяснило, как рынок переживает отмену льготных ипотечных программ, когда настанет лучшее время для покупки квартиры, и как не разориться на процентах. Пермяки отказываются покупать квартиры В июле все участники рынка отмечают снижение спроса на новостройки. Покупать квартиры стали примерно на 50% реже, чем раньше, отметил технический директор строительной группы «Развитие» Николай Булатов. А руководитель пермского агентства недвижимости «Территория59» Екатерина Пахомова рассказала об аналогичной ситуации и на вторичном рынке. Продавцам приходится уступать покупателям. Те, кто не идет на торг, не могут продать квартиру. «Спрос на новостройки изменился. С этого рынка практически полностью ушли инвесторы. Это те, кто хотел сохранить свои сбережения и вкладывали их в недвижимость. Они пользовались льготной ставкой, а брать под 20% годовых им уже не выгодно. И в целом платежеспособность населения не позволяет брать ипотеку под такие проценты», — рассказала Екатерина Пахомова. Она добавила, даже на семейную ипотеку, о продлении которой стало известно неделю назад, заявок не так много. Руководитель агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов отметил, что все, кто хотел купить квартиру, постарались сделать это в мае и июне до отмены льготных ставок. Поэтому количество сделок резко сократилось. Надежда на элитное жилье и акции застройщиков Квартиры бизнес-класса продолжают пользоваться спросом Фото: Анна Майорова © URA.RU В июле рынок продолжил существовать отчасти благодаря жилью класса «Бизнес». Сделки в этом сегменте не прекращались, но таких объектов недостаточно, чтобы полностью спасти ситуацию. «Такую недвижимость обычно покупают за наличные деньги. Покупатели не зависят от процентной ставки по ипотеке, поэтому здесь ситуация не поменялась. Но эти сделки не массовые. Они поддерживают рынок, но нельзя сказать, что спасают», — рассказала Екатерина Пахомова. При этом застройщики не видят катастрофы на рынке и не планируют сворачивать строительство домов. Девелоперы адаптируются к новым реалиям при помощи акций и скидок. «Снижение спроса повлечет уменьшение объемов нового строительства. Но работать можно и в этих условиях. Каждый застройщик самостоятельно решает, как снизить финансовую нагрузку на покупателей», — отметил Николай Булатов. Из-за подобных заявлений девелоперов покупатели приготовились к повышению цен на квартиры, потому что обычно все скидки и акции закладывают в стоимость квартир. По словам Екатерины Пахомовой, не все застройщики решили так поступать. Некоторые заявили, что готовы уменьшить свою рентабельность ради привлечения и выгоды клиентов. Также стал набирать популярность еще один инструмент — рассрочка от застройщика. Девелоперы берут стоимость квартиры частями. Срок может быть разный — от одного года до двух лет. Рассрочку дают под минимальные проценты или вообще без них. При этом первоначальный взнос от 10% до 30% стоимости объекта. Именно такие сделки стали пользоваться популярностью, отметил Александр Леонов. Риелторы лишатся работы Вслед за падением спроса ожидается сокращение количества агентов по недвижимости. Те, кто не успел наработать себе имя и хорошую базу клиентов, рискуют лишиться дохода и работы. В основном это коснется тех, кто пришел в сферу два или три года назад. «Мы по всей России наблюдаем массовые увольнения риелторов. Этот тренд в ближайшем будущем коснется и Перми. Кто-то видит в этом преимущество, потому конкуренция станет значительно меньше. Начать работать в сфере недвижимости легко, но остаться сложно. А сейчас не самое лучшее время для новичков», — рассказал источник знакомый с ситуацией. Что будет с ценами? Готовые квартиры могут упасть в цене Фото: Денис Моргунов © URA.RU За последние пару месяцев цены на новостройки показали рост из-за большого спроса перед отменой льготной ипотеки. Но прогнозы эксперты делают разные. В строительной группе «Развитие» убеждены, что квартиры станут доступнее примерно на 10%. При этом тотального обвала цен ждать не стоит. А Александр Леонов, наоборот, считает, что из-за инфляции к концу года новостройки могут подорожать на 5-10%. Вторичная недвижимость начала дешеветь еще в апреле 2024 года. При этом рынок не рухнул. На готовое жилье стали переключаться те, кто не успел купить квартиры в новостройках. Также для покупки используют собственные средства, которые лежали на вкладах, или выплаты за участие в специальной военной операции. «В целом деньги у людей есть, сделки проходят. Но небольшое снижение цен в пределах 5% до конца 2024 года все же ожидаю», — рассказал Александр Леонов. Сейчас не стоит торопиться с продажей и покупкой вторичного жилья. Особенно это касается тех, кто планирует расширение жилплощади. По прогнозам это будет выгоднее сделать в ближайшие полгода, так как доплата за квадратные метры станет ниже. «Хороший момент для расширения — осень, зима 2024 года», — добавил Александр Леонов. Как купить квартиру и сэкономить на процентах? Застройщики с банками пытаются найти выход из ситуации Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Несмотря на отмену льготной ипотеки, на рынке есть предложения, которые позволяют снизить процентную ставку. Самое распространенное — субсидированная ставка от застройщика. Покупателю оформляют ипотеку от 0,1% сроком от одного года. Обычно срок ограничен, и потом ставка повышается, но некоторые застройщики предлагают уменьшить ставку на весь период кредитования. Еще один вариант, который банки начали предлагать — комбо-ипотека. Ее отменяли, но снова стали использовать. Она может помочь снизить процент в том случае, если стоимость квартиры больше лимита семейной или ИТ ипотеки. Например, стоимость квартиры 9 млн рублей. Из них 6 млн рублей оформляется по сниженной ставке, а на остальные 3 млн действует рыночная ставка. Также участники рынка не исключают возможность снижения ключевой ставки в ближайшем будущем. Тогда те, кому сейчас необходимо приобрести жилье, смогут рефинансировать ипотеку и сократить расходы по процентам. Для вторичного рынка разработаны аналогичные программы. Например, льготную ставку можно купить, заплатив определенную сумму дополнительно к первоначальному взносу. Либо эту наценку включают в общую сумму кредита. «Банки и застройщик подстраиваются под реалии рынка, ищут новые формы взаимодействия. Сейчас нужно изучать все программы и возможности. Откладывать жизнь на потом нет смысла. Если квартира нужна именно сейчас, есть разные способы ее приобрести. Рынок не стоит на месте, а ищет варианты, чтобы двигаться дальше», — добавила Екатерина Пахомова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии отмены ипотеки с господдержкой спрос на квартиры в пермских новостройках резко взлетел. По данным Росреестра, количество сделок в июне 2024 года почти в два раза превысило показатели прошлого года. Но с 1 июля ситуация резко изменилась. URA.RU выяснило, как рынок переживает отмену льготных ипотечных программ, когда настанет лучшее время для покупки квартиры, и как не разориться на процентах. В июле все участники рынка отмечают снижение спроса на новостройки. Покупать квартиры стали примерно на 50% реже, чем раньше, отметил технический директор строительной группы «Развитие» Николай Булатов. А руководитель пермского агентства недвижимости «Территория59» Екатерина Пахомова рассказала об аналогичной ситуации и на вторичном рынке. Продавцам приходится уступать покупателям. Те, кто не идет на торг, не могут продать квартиру. Она добавила, даже на семейную ипотеку, о продлении которой стало известно неделю назад, заявок не так много. Руководитель агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов отметил, что все, кто хотел купить квартиру, постарались сделать это в мае и июне до отмены льготных ставок. Поэтому количество сделок резко сократилось. В июле рынок продолжил существовать отчасти благодаря жилью класса «Бизнес». Сделки в этом сегменте не прекращались, но таких объектов недостаточно, чтобы полностью спасти ситуацию. «Такую недвижимость обычно покупают за наличные деньги. Покупатели не зависят от процентной ставки по ипотеке, поэтому здесь ситуация не поменялась. Но эти сделки не массовые. Они поддерживают рынок, но нельзя сказать, что спасают», — рассказала Екатерина Пахомова. При этом застройщики не видят катастрофы на рынке и не планируют сворачивать строительство домов. Девелоперы адаптируются к новым реалиям при помощи акций и скидок. Из-за подобных заявлений девелоперов покупатели приготовились к повышению цен на квартиры, потому что обычно все скидки и акции закладывают в стоимость квартир. По словам Екатерины Пахомовой, не все застройщики решили так поступать. Некоторые заявили, что готовы уменьшить свою рентабельность ради привлечения и выгоды клиентов. Также стал набирать популярность еще один инструмент — рассрочка от застройщика. Девелоперы берут стоимость квартиры частями. Срок может быть разный — от одного года до двух лет. Рассрочку дают под минимальные проценты или вообще без них. При этом первоначальный взнос от 10% до 30% стоимости объекта. Именно такие сделки стали пользоваться популярностью, отметил Александр Леонов. Вслед за падением спроса ожидается сокращение количества агентов по недвижимости. Те, кто не успел наработать себе имя и хорошую базу клиентов, рискуют лишиться дохода и работы. В основном это коснется тех, кто пришел в сферу два или три года назад. «Мы по всей России наблюдаем массовые увольнения риелторов. Этот тренд в ближайшем будущем коснется и Перми. Кто-то видит в этом преимущество, потому конкуренция станет значительно меньше. Начать работать в сфере недвижимости легко, но остаться сложно. А сейчас не самое лучшее время для новичков», — рассказал источник знакомый с ситуацией. За последние пару месяцев цены на новостройки показали рост из-за большого спроса перед отменой льготной ипотеки. Но прогнозы эксперты делают разные. В строительной группе «Развитие» убеждены, что квартиры станут доступнее примерно на 10%. При этом тотального обвала цен ждать не стоит. А Александр Леонов, наоборот, считает, что из-за инфляции к концу года новостройки могут подорожать на 5-10%. Вторичная недвижимость начала дешеветь еще в апреле 2024 года. При этом рынок не рухнул. На готовое жилье стали переключаться те, кто не успел купить квартиры в новостройках. Также для покупки используют собственные средства, которые лежали на вкладах, или выплаты за участие в специальной военной операции. «В целом деньги у людей есть, сделки проходят. Но небольшое снижение цен в пределах 5% до конца 2024 года все же ожидаю», — рассказал Александр Леонов. Несмотря на отмену льготной ипотеки, на рынке есть предложения, которые позволяют снизить процентную ставку. Самое распространенное — субсидированная ставка от застройщика. Покупателю оформляют ипотеку от 0,1% сроком от одного года. Обычно срок ограничен, и потом ставка повышается, но некоторые застройщики предлагают уменьшить ставку на весь период кредитования. Еще один вариант, который банки начали предлагать — комбо-ипотека. Ее отменяли, но снова стали использовать. Она может помочь снизить процент в том случае, если стоимость квартиры больше лимита семейной или ИТ ипотеки. Например, стоимость квартиры 9 млн рублей. Из них 6 млн рублей оформляется по сниженной ставке, а на остальные 3 млн действует рыночная ставка. Также участники рынка не исключают возможность снижения ключевой ставки в ближайшем будущем. Тогда те, кому сейчас необходимо приобрести жилье, смогут рефинансировать ипотеку и сократить расходы по процентам. Для вторичного рынка разработаны аналогичные программы. Например, льготную ставку можно купить, заплатив определенную сумму дополнительно к первоначальному взносу. Либо эту наценку включают в общую сумму кредита.