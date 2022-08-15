Политолог: одна из стран ЕС готова отказаться от помощи Украине

15 августа 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

ЕС будет поддерживать Украину даже после спецоперации, считает политолог Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Венгрия в скором времени может отказаться от помощи Украине. Такое предположение озвучил кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Однако, по его мнению, возможный отказ Будапешта от поддержки Киева не будет иметь серьезного эффекта. «Венгрия — это маленькая центральноевропейская страна с маленькой экономикой и десятью миллионами населения, которая никаким образом на ЕС в целом не влияет. Не думаю, что венгерский бюджет за это время хоть один евро переслал Украине, это делают большие страны с большой экономикой. Не существует серьезных стран ЕС, которые действительно определяют политику, которые лично откажутся поддерживать Украину. А Венгрия может», — рассказал специалист в беседе с «Лента.ру». По словам политолога, Евросоюз будет поддерживать Украину до конца — не только во время спецоперации, но и после ее завершения. «Европейский союз будет поддерживать Украину, потому что надо все восстанавливать, а для этого нужны ресурсы», — заключил Бышок. Западные страны оказывают помощь Киеву и вводят антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на территории Украины. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. Однако некоторые европейские граждане выступают против поддержки Киева. Так, немцы негативно отреагировали на просьбы Украины оказать им скорейшую помощь по поставке тяжелого вооружения. Также подписчики британской газеты Daily Mail также раскритиковали новые поставки оружия. Британцы не понимают, почему их налоги должны идти на закупку оружия для чужой страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Венгрия в скором времени может отказаться от помощи Украине. Такое предположение озвучил кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Однако, по его мнению, возможный отказ Будапешта от поддержки Киева не будет иметь серьезного эффекта. «Венгрия — это маленькая центральноевропейская страна с маленькой экономикой и десятью миллионами населения, которая никаким образом на ЕС в целом не влияет. Не думаю, что венгерский бюджет за это время хоть один евро переслал Украине, это делают большие страны с большой экономикой. Не существует серьезных стран ЕС, которые действительно определяют политику, которые лично откажутся поддерживать Украину. А Венгрия может», — рассказал специалист в беседе с «Лента.ру». По словам политолога, Евросоюз будет поддерживать Украину до конца — не только во время спецоперации, но и после ее завершения. «Европейский союз будет поддерживать Украину, потому что надо все восстанавливать, а для этого нужны ресурсы», — заключил Бышок. Западные страны оказывают помощь Киеву и вводят антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на территории Украины. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. Однако некоторые европейские граждане выступают против поддержки Киева. Так, немцы негативно отреагировали на просьбы Украины оказать им скорейшую помощь по поставке тяжелого вооружения. Также подписчики британской газеты Daily Mail также раскритиковали новые поставки оружия. Британцы не понимают, почему их налоги должны идти на закупку оружия для чужой страны.