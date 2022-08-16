Пьяная пермячка с тремя детьми попала на видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяк снял на видео, как пьяная полуголая женщина с тремя детьми едва не перевернула коляску с младенцем. Один из детей просил о помощи, но от предложения вызвать полицию женщина отказалась. Видео опубликовано в группе «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Пока старший ребенок просил о помощи, мать, шатаясь пыталась скрыться с коляской», — говорится в комментарии к видео. Автор, приславший ролик, отмечает, что все произошло 15 августа, он вызвал сотрудников полиции, но пока был на месте, никто из правоохранителей не приехал.

В УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что о произошедшем знают и проводят проверку. Семья уже установлена, сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что органы опеки совместно с судебными приставами отобрали у пермячки ребенка. Известно, что женщина имеет психическое заболевание.