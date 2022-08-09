У пермячки с психическими расстройствами забрали 8-летнего сына

Нахождение ребенка с матерью суд признал опасным Фото: Николай Бастриков © URA.RU

У жительницы Перми, имеющей проблемы с психикой, забрали ребенка и передали органам опеки. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Судебным приставам поступил исполнительный документ о незамедлительной передаче ребенка органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства. Такое решение принял Дзержинский районный суд, рассмотрев гражданское дело по иску комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) о лишении пермячки родительских прав», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителя КДН, пермячка страдает психическими расстройствами, и дальнейшее пребывание 8-летнего мальчика с матерью может угрожать его жизни и здоровью. Мать ребенка была настроена агрессивно, но когда судебные приставы пришли забирать мальчика — им, по словам пресс-службы силового ведомства, удалось с помощью нужным слов убедить женщину не препятствовать законной деятельности должностных лиц. Мальчик был передан представителям органов опеки.

Ранее URA.RU рассказывало, как в пермской больнице приставы забрали двухлетнего ребенка у матери. Она злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием малыша, поэтому суд ограничил ее в родительских правах.