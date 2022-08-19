19 августа 2022
18 августа 2022

На трассе Тюмень — Омск в ДТП погибла 37-летняя женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дтп, дорога
В результате ДТП на трассе Тюмень — Омск погибла пассажирка, одна женщина пострадала Фото:

На трассе Тюмень — Омск пьяный водитель за рулем автомобиля «Лада» съехал в кювет. В результате ДТП погибла 37-летняя пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

«ДТП случилось 19 августа в 23:20 на 353-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь автомобиль „Лада“ съехал в кювет и опрокинулся. В машине ехали 39-летний водитель, его жена, которой сегодня исполняется 36 лет и еще одна 37-летняя пассажирка на заднем сиденье, все трое не были пристегнуты ремнями безопасности. <…> В ДТП погибла пассажирка с заднего сиденья», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области отметили, что водитель не пострадал. Травмы получила его 36-летняя жена. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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На трассе Тюмень — Омск пьяный водитель за рулем автомобиля «Лада» съехал в кювет. В результате ДТП погибла 37-летняя пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. «ДТП случилось 19 августа в 23:20 на 353-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь автомобиль „Лада“ съехал в кювет и опрокинулся. В машине ехали 39-летний водитель, его жена, которой сегодня исполняется 36 лет и еще одна 37-летняя пассажирка на заднем сиденье, все трое не были пристегнуты ремнями безопасности. <…> В ДТП погибла пассажирка с заднего сиденья», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области отметили, что водитель не пострадал. Травмы получила его 36-летняя жена. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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