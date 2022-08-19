На трассе Тюмень — Омск в ДТП погибла 37-летняя женщина

В результате ДТП на трассе Тюмень — Омск погибла пассажирка, одна женщина пострадала Фото: pixabay.com

На трассе Тюмень — Омск пьяный водитель за рулем автомобиля «Лада» съехал в кювет. В результате ДТП погибла 37-летняя пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

«ДТП случилось 19 августа в 23:20 на 353-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь автомобиль „Лада“ съехал в кювет и опрокинулся. В машине ехали 39-летний водитель, его жена, которой сегодня исполняется 36 лет и еще одна 37-летняя пассажирка на заднем сиденье, все трое не были пристегнуты ремнями безопасности. <…> В ДТП погибла пассажирка с заднего сиденья», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области отметили, что водитель не пострадал. Травмы получила его 36-летняя жена. Обстоятельства ДТП устанавливаются.