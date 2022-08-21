Опубликовано видео смертельной аварии на окружной дороге в Тюмени

В результате ДТП у пассажира иномарки остановилось сердце, его не спасли (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В социальных сетях появилось видео аварии на окружной дороге в Тюмени, в результате которой один человек погиб. Ролик размещен в группе «Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС» во «ВКонтакте».

«Появилось видео момента смертельного ДТП на тюменской объездной, которое произошло 22 августа. Kia въехала в заднюю часть бетононасоса. 34-летний пассажир погиб», — такой пост появился в группе «Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС» в социальной сети «ВКонтакте».

Как ранее писало URA.RU, после столкновения с бетононасосом иномарку откинуло на другой автомобиль и она загорелась. На месте происшествия пострадавшего пассажира пытались спасти медики скорой помощи.

«Вызов поступил в 12:59, прибытие — 13:06. На месте работали две бригады. Медики оказали помощь двоим пациентам, также боролись за жизнь еще одного человека с остановкой сердца — проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти не удалось», — рассказали URA.RU в областном департаменте здравоохранения.