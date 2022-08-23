Глава ВЦИОМ: россияне изменили отношение к спецоперации

23 августа 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

В феврале наблюдалось примерно 65 процентов поддержки и около 25 процентов несогласия относительно вопроса СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 10 процентов россиян изменили свое мнение в пользу поддержки спецоперации с момента ее начала. Сейчас поддержка выросла до 74-75 процентов. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Оно (отношение к СВО) изменилось где-то в течение трех-четырех недель — с конца февраля по середину марта. Я бы сказал, что тогда оно определилось. Начинали мы с соотношения примерно 65 процентов поддержки, 25 процентов не поддержки, несогласия со спецоперацией — это результаты опроса за 25 февраля. В середине марта вышли на другие цифры — там 74-75 процентов поддержки и порядка 15-17 процентов несогласия», — приводит слова Федорова РИА «Новости». Он отметил, что около 10 процентов за время СВО перешли на позицию поддержки. По его словам, это говорит о том, что распределение мнений произошло, каждый занял свою позицию и этой позиции придерживается. И информационная война, которая продолжается полным ходом, не меняет это соотношение. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Ее конечная цель — освободить Донбасс, защитить мирное население от массовых убийств и геноцида.

Около 10 процентов россиян изменили свое мнение в пользу поддержки спецоперации с момента ее начала. Сейчас поддержка выросла до 74-75 процентов. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Оно (отношение к СВО) изменилось где-то в течение трех-четырех недель — с конца февраля по середину марта. Я бы сказал, что тогда оно определилось. Начинали мы с соотношения примерно 65 процентов поддержки, 25 процентов не поддержки, несогласия со спецоперацией — это результаты опроса за 25 февраля. В середине марта вышли на другие цифры — там 74-75 процентов поддержки и порядка 15-17 процентов несогласия», — приводит слова Федорова РИА «Новости». Он отметил, что около 10 процентов за время СВО перешли на позицию поддержки. По его словам, это говорит о том, что распределение мнений произошло, каждый занял свою позицию и этой позиции придерживается. И информационная война, которая продолжается полным ходом, не меняет это соотношение. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Ее конечная цель — освободить Донбасс, защитить мирное население от массовых убийств и геноцида.