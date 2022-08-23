Глава ВЦИОМ: россияне изменили отношение к спецоперации

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
В феврале наблюдалось примерно 65 процентов поддержки и около 25 процентов несогласия относительно вопроса СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около 10 процентов россиян изменили свое мнение в пользу поддержки спецоперации с момента ее начала. Сейчас поддержка выросла до 74-75 процентов. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Оно (отношение к СВО) изменилось где-то в течение трех-четырех недель — с конца февраля по середину марта. Я бы сказал, что тогда оно определилось. Начинали мы с соотношения примерно 65 процентов поддержки, 25 процентов не поддержки, несогласия со спецоперацией — это результаты опроса за 25 февраля. В середине марта вышли на другие цифры — там 74-75 процентов поддержки и порядка 15-17 процентов несогласия», — приводит слова Федорова РИА «Новости».

Он отметил, что около 10 процентов за время СВО перешли на позицию поддержки. По его словам, это говорит о том, что распределение мнений произошло, каждый занял свою позицию и этой позиции придерживается. И информационная война, которая продолжается полным ходом, не меняет это соотношение.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Ее конечная цель — освободить Донбасс, защитить мирное население от массовых убийств и геноцида.

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Около 10 процентов россиян изменили свое мнение в пользу поддержки спецоперации с момента ее начала. Сейчас поддержка выросла до 74-75 процентов. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Оно (отношение к СВО) изменилось где-то в течение трех-четырех недель — с конца февраля по середину марта. Я бы сказал, что тогда оно определилось. Начинали мы с соотношения примерно 65 процентов поддержки, 25 процентов не поддержки, несогласия со спецоперацией — это результаты опроса за 25 февраля. В середине марта вышли на другие цифры — там 74-75 процентов поддержки и порядка 15-17 процентов несогласия», — приводит слова Федорова РИА «Новости». Он отметил, что около 10 процентов за время СВО перешли на позицию поддержки. По его словам, это говорит о том, что распределение мнений произошло, каждый занял свою позицию и этой позиции придерживается. И информационная война, которая продолжается полным ходом, не меняет это соотношение. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Ее конечная цель — освободить Донбасс, защитить мирное население от массовых убийств и геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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