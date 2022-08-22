Женщина признала вину в похищении ребенка и ожидает вердикта суда (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменка Замира Бакиева, ранее похитившая четырехлетнюю девочку, признала свою вину во вменяемом ей преступлении. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Замиры Бакиевой. В нем огласили обвинительное заключение. Подсудимая вину признает», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

На первом процессе сама Бакиева была опрошена, показания дали и свидетели случившегося. Следующее заседание пройдет 8 сентября, а обвиняемая останется в СИЗО до 29 января 2023 года.

Как ранее писало агентство, 24 июня Замира Бакиева увела из двора на улице Харьковской четырехлетнюю девочку. Она удерживала ребенка у себя дома, пока туда не нагрянули силовики. Женщине грозит до 12 лет заключения.