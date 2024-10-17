Тюменские и свердловские школьники могут выучиться на помощников машинистов

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Тюменские и свердловские школьники могут устроиться в РЖД сразу после выпуска из школ
Тюменские и свердловские школьники могут устроиться в РЖД сразу после выпуска из школ Фото:

«Свердловская железная дорога» (СвЖД) ОАО «РЖД» запустила программу обучения старшеклассников школ Тюменской и Свердловской областей железнодорожным профессиям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СвЖД Тюменского региона. Там уточнили что в регионах были созданы две группы «студентов», которые уже приступили к обучению.

«СвЖД предоставила возможность старшеклассникам? достигшим 16-летнего возраста и желающим получить востребованную железнодорожную профессию, пройти обучение по специальной программе подготовки помощников машиниста тепловоза. Курс для ребят, желающих в будущем водить поезда, разработан в ОАО „РЖД“. Первые две группы уже приступили к занятиям: 12 человек в Екатеринбурге и 19 (в том числе одна девушка) — в Тюмени», — пояснили URA.RU в пресс-службе СвЖД Тюменского региона.

Учебный курс изначально создавался для взрослой аудитории, но был адаптирован для школьников. Программа обучения включает в себя как теорию, так и практику. В том числе, занятия на тренажерах узкоколейных и маневровых тепловозов. 

После достижения совершеннолетия и при условии успешной сдачи экзаменов подросткам будут выданы свидетельства о получении профессии. С которыми они смогут устроиться на работу в ОАО «РЖД».

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«Свердловская железная дорога» (СвЖД) ОАО «РЖД» запустила программу обучения старшеклассников школ Тюменской и Свердловской областей железнодорожным профессиям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СвЖД Тюменского региона. Там уточнили что в регионах были созданы две группы «студентов», которые уже приступили к обучению. «СвЖД предоставила возможность старшеклассникам? достигшим 16-летнего возраста и желающим получить востребованную железнодорожную профессию, пройти обучение по специальной программе подготовки помощников машиниста тепловоза. Курс для ребят, желающих в будущем водить поезда, разработан в ОАО „РЖД“. Первые две группы уже приступили к занятиям: 12 человек в Екатеринбурге и 19 (в том числе одна девушка) — в Тюмени», — пояснили URA.RU в пресс-службе СвЖД Тюменского региона. Учебный курс изначально создавался для взрослой аудитории, но был адаптирован для школьников. Программа обучения включает в себя как теорию, так и практику. В том числе, занятия на тренажерах узкоколейных и маневровых тепловозов.  После достижения совершеннолетия и при условии успешной сдачи экзаменов подросткам будут выданы свидетельства о получении профессии. С которыми они смогут устроиться на работу в ОАО «РЖД».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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