Муравьи на обед и ночевка на деревьях: невероятные истории выживания тюменцев

Тюменцам пришлось выживать в болоте и есть муравьев

17 октября 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Жители приходилось сталкиваться с медведями, отсутсвием воды и еды Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Охотском море обнаружили лодку с людьми, пропавшими два месяца назад. Из трех мужчин выжить удалось лишь одному: его спас лишний вес и запас еды на судне. Жителям Тюменской области также приходилось выходить из сложных ситуаций, чтобы спасти свои жизни. Известные истории выживания тюменцев в экстремальных условиях — в материале URA.RU. Пили из болота и спали с собаками В июне этого года в деревне Бурмакина Слободо-Туринского района (Свердловская область) пропали дети. Брат с сестрой 12 и 10 лет приехали из Тюмени на дачу со своим дедушкой. 4 июня они пошли на рыбалку и заблудились. Пенсионер вышел из леса вечером следующего дня, а дети потерялись. 6 июня развернулась поисковая операция, участниками которой стали 600 человек. Жители сразу двух регионов — Тюменской и Свердловской областей — решили днями и ночами прочесывать лес и деревни, в которые могли забрести пропавшие. Счет шел на минуты. Полицейские и кинологи цеплялись за любые детали. В районе пропажи брата и сестры были обнаружены следы медведя, а среди возможных версий произошедшего родственники рассматривали даже похищение. Детей удалось чудом обнаружить на болотах. Испытав сильнейший стресс, они сохранили оптимизм и попросили волонтеров довезти их до города. «Ноги у них были все искусаны. Вышли босиком, грязные, голодные», — вспоминает нашедший ребят волонтер отряда «ЛизаАлерт». Дети питались перепелиными яйцами, пили воду из болота и спали в обнимку с собаками. Животные также отгоняли волков, это и помогло ребятам избежать опасности. Пропавшие поначалу надеялись, что их найдут, а когда уверенности стало меньше, то просто ходили по лесу и молились. Ел муравьев и укрывался травой Еще одна удивительная история спасения произошла летом 2021 года. В районе деревни Падерина компания подростков отправилась в лес, где планировала переночевать в палатке. Рано утром 15-летний мальчик захотел перекусить и ушел собирать ягоды, не взяв с собой телефон. В итоге подросток заблудился. На целую неделю его домом стал лес. Юноша разжигал костер, укрывался травой, спал на деревьях и даже научился добывать воду из мокрой земли. «Я выкапывал специальную ямку, брал сырую землю и выжимал ее через футболку, чтобы получить воду и пить ее. Меня эта идея сама собой настигла, когда на третий день я захотел пить», — рассказал тогда журналистам парень. Питаться ему пришлось ягодами, корой деревьев, шишками и муравьями. Повезло подростку избежать встреч с хищниками и дикими животными. По словам самого мальчика, он встречал лишь куропаток и лягушек, а один раз решил оглушить птицу, чтобы поесть. Но затея оказалась неудачной. Спустя семь дней добровольцы вывезли школьника из леса на квадроциклах. Несмотря на укусы комаров, усталость, изможденность, мальчик с широкой улыбкой встретился с волонтерами и родителями. Он говорил, что в лесу был спокоен и был уверен, что сможет самостоятельно выбраться. Встреча с медведем Не менее опасны для жителей встречи с огромными медведями. По словам тех, кому удавалось лицом к лицу познакомиться с хищниками, найти животное в тюменских краях достаточно просто. Некоторые ради популярности даже готовы выдавать подобные чужие истории за свои. Так, в 2023 году тюменец в соцсетях опубликовал видео, где вплотную к палатке подошел медведь. Как утверждал местный житель, животного привлек запах тушенки. Позднее в telegram-каналах появилась информация, что история тюменца — выдумка, а видео снято совсем другим человеком. Самыми частыми гостями медвежьей территории становятся грибники. Они рассказывали, что главное в таких случаях не смотреть животному пристально в глаза. Для него это признак готовящейся атаки. Отогнать приближающегося медведя можно громкими и резкими звуками. Например, металлическим стуком или свистом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Охотском море обнаружили лодку с людьми, пропавшими два месяца назад. Из трех мужчин выжить удалось лишь одному: его спас лишний вес и запас еды на судне. Жителям Тюменской области также приходилось выходить из сложных ситуаций, чтобы спасти свои жизни. Известные истории выживания тюменцев в экстремальных условиях — в материале URA.RU. В июне этого года в деревне Бурмакина Слободо-Туринского района (Свердловская область) пропали дети. Брат с сестрой 12 и 10 лет приехали из Тюмени на дачу со своим дедушкой. 4 июня они пошли на рыбалку и заблудились. Пенсионер вышел из леса вечером следующего дня, а дети потерялись. 6 июня развернулась поисковая операция, участниками которой стали 600 человек. Жители сразу двух регионов — Тюменской и Свердловской областей — решили днями и ночами прочесывать лес и деревни, в которые могли забрести пропавшие. Счет шел на минуты. Полицейские и кинологи цеплялись за любые детали. В районе пропажи брата и сестры были обнаружены следы медведя, а среди возможных версий произошедшего родственники рассматривали даже похищение. Детей удалось чудом обнаружить на болотах. Испытав сильнейший стресс, они сохранили оптимизм и попросили волонтеров довезти их до города. «Ноги у них были все искусаны. Вышли босиком, грязные, голодные», — вспоминает нашедший ребят волонтер отряда «ЛизаАлерт». Дети питались перепелиными яйцами, пили воду из болота и спали в обнимку с собаками. Животные также отгоняли волков, это и помогло ребятам избежать опасности. Пропавшие поначалу надеялись, что их найдут, а когда уверенности стало меньше, то просто ходили по лесу и молились. Еще одна удивительная история спасения произошла летом 2021 года. В районе деревни Падерина компания подростков отправилась в лес, где планировала переночевать в палатке. Рано утром 15-летний мальчик захотел перекусить и ушел собирать ягоды, не взяв с собой телефон. В итоге подросток заблудился. На целую неделю его домом стал лес. Юноша разжигал костер, укрывался травой, спал на деревьях и даже научился добывать воду из мокрой земли. «Я выкапывал специальную ямку, брал сырую землю и выжимал ее через футболку, чтобы получить воду и пить ее. Меня эта идея сама собой настигла, когда на третий день я захотел пить», — рассказал тогда журналистам парень. Питаться ему пришлось ягодами, корой деревьев, шишками и муравьями. Повезло подростку избежать встреч с хищниками и дикими животными. По словам самого мальчика, он встречал лишь куропаток и лягушек, а один раз решил оглушить птицу, чтобы поесть. Но затея оказалась неудачной. Спустя семь дней добровольцы вывезли школьника из леса на квадроциклах. Несмотря на укусы комаров, усталость, изможденность, мальчик с широкой улыбкой встретился с волонтерами и родителями. Он говорил, что в лесу был спокоен и был уверен, что сможет самостоятельно выбраться. Не менее опасны для жителей встречи с огромными медведями. По словам тех, кому удавалось лицом к лицу познакомиться с хищниками, найти животное в тюменских краях достаточно просто. Некоторые ради популярности даже готовы выдавать подобные чужие истории за свои. Так, в 2023 году тюменец в соцсетях опубликовал видео, где вплотную к палатке подошел медведь. Как утверждал местный житель, животного привлек запах тушенки. Позднее в telegram-каналах появилась информация, что история тюменца — выдумка, а видео снято совсем другим человеком. Самыми частыми гостями медвежьей территории становятся грибники. Они рассказывали, что главное в таких случаях не смотреть животному пристально в глаза. Для него это признак готовящейся атаки. Отогнать приближающегося медведя можно громкими и резкими звуками. Например, металлическим стуком или свистом.