Почему государство отказывает пенсионерам в выплатах

Государство может отказать пенсионерам в выплате пенсий по трем причинам: несоответствие возраста, недостаточное количество пенсионных баллов и отсутствие страхового стажа. Об этом сообщает профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
«В 2024 году возраст для выхода на пенсию составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Возрастная планка будет только подниматься, и уже к 2028 году пенсионный возраст в России для женщин составит 60 лет, а для мужчин — 65 лет», — объяснила Проданова в интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня». Она также отметила, что существуют льготные категории граждан, которым позволено уходить на пенсию досрочно. Например, женщины, которые родили и воспитали трех и более детей или ребенка-инвалида.
Помимо возрастных ограничений, значительную роль играет количество пенсионных баллов. В 2024 году минимальное требуемое количество баллов составляет 28.2, а к 2028 году это число возрастет до 30. Проданова уточнила, что количество пенсионных баллов зависит от уплаченных страховых взносов и продолжительности стажа. Также эксперт добавила возможность докупки недостающих баллов через Социальный фонд России, но с ограничением в количестве приобретаемых баллов за год.
Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал проект о передаче родителям пенсионных балов детей. Так, пожилые люди, которым не удалось накопить достаточного количества баллов, смогут воспользоваться баллами детей для более быстрого выхода на пенсию или для увеличения ее размера.
Недавно в Госдуму был внесен законопроект о досрочном выходе на пенсию многодетным отцам-одиночкам. По мнению лидера партии, поддержка отцов поможет улучшению демографической ситуации в России.
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