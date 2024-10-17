Житель Дагестана создал ОПГ, чтобы отнимать деньги у тюменских и свердловских пенсионеров

Ленинский суд Тюмени вынес приговор жителю Дагестана, который создал ОПГ, чтобы с помощью телефонного мошенничества отнимать деньги у пенсионеров Тюменской и Свердловской областей. Информация об этом была опубликована в telegram-канале региональной прокуратуры.
«Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя республики Дагестан. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные организованной группой с причинением значительного ущерба, в крупном размере)», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.
Следствием установлено, что летом 2021 года мужчина основал преступную группировку для обмана пенсионеров, проживающих в Тюменской и Свердловской областях. В ОПГ вошли жители Москвы и Московской области, Махачкалы и Лабытнангов.
Обманывали пожилых людей по классической схеме: пенсионерам по телефону сообщали, что их родственник спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Для того чтобы он избежал уголовной ответственности, необходимо заплатить. Таким способом ими были обмануты десять пенсионеров, которые передали преступникам более 1 400 000 рублей.
Организатор ОПГ был приговорен к трем годам колонии общего режима. Его соучастников осудили раньше. В 2023 году они получили от двух до четырех лет лишения свободы.
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