В Москве предложили поставить памятник Дугиной

23 августа 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Машину Дарьи Дугиной взорвали в ночь с 20 на 21 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Скульптор Александр Рожников предложил установить в Москве памятник журналистке Дарье Дугиной, которая погибла в результате покушения. Скульптор назвал это «важной идеей». «При создании памятника важно не просто портретное сходство, важна глубокая идея. Дарья Дугина не боялась говорить о важных и опасных темах. Эту дерзкую борьбу за правду стоит запечатлеть и передать будущим поколениям. Для создания серьезного художественного образа нужно время, чтобы углубиться в тему, нащупать точный и яркий образ», — сказал Рожников в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы.

Скульптор Александр Рожников предложил установить в Москве памятник журналистке Дарье Дугиной, которая погибла в результате покушения. Скульптор назвал это «важной идеей». «При создании памятника важно не просто портретное сходство, важна глубокая идея. Дарья Дугина не боялась говорить о важных и опасных темах. Эту дерзкую борьбу за правду стоит запечатлеть и передать будущим поколениям. Для создания серьезного художественного образа нужно время, чтобы углубиться в тему, нащупать точный и яркий образ», — сказал Рожников в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы.