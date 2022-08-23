В Москве предложили поставить памятник Дугиной

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Машину Дарьи Дугиной взорвали в ночь с 20 на 21 августа Фото:
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В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Скульптор Александр Рожников предложил установить в Москве памятник журналистке Дарье Дугиной, которая погибла в результате покушения. Скульптор назвал это «важной идеей».

«При создании памятника важно не просто портретное сходство, важна глубокая идея. Дарья Дугина не боялась говорить о важных и опасных темах. Эту дерзкую борьбу за правду стоит запечатлеть и передать будущим поколениям. Для создания серьезного художественного образа нужно время, чтобы углубиться в тему, нащупать точный и яркий образ», — сказал Рожников в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы.

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Скульптор Александр Рожников предложил установить в Москве памятник журналистке Дарье Дугиной, которая погибла в результате покушения. Скульптор назвал это «важной идеей». «При создании памятника важно не просто портретное сходство, важна глубокая идея. Дарья Дугина не боялась говорить о важных и опасных темах. Эту дерзкую борьбу за правду стоит запечатлеть и передать будущим поколениям. Для создания серьезного художественного образа нужно время, чтобы углубиться в тему, нащупать точный и яркий образ», — сказал Рожников в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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