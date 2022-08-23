Жена вице-мэра ХМАО пропагандирует в соцсетях отказ от вакцинации

Жена вице-мэра публикует записи в соцсетях, призывающие отказаться от вакцинации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жена вице-мэра Урая Геннадия Волошина, Марина Волошина, в социальных сетях размещает публикации, призывающие отказаться от вакцинации. Публикации размещены на личной странице.

«Прививочный коллективный иммунитет — фантом, которым медработники и чиновники запугивают общество, чтобы принудить всех к вакцинации», — сказано в одной из публикаций. «Все вакцины составлены и работают по одному принципу — они подавляют иммунную систему и содержат вредные и токсичные компоненты, чуждые организму человека», — сказано в публикации.

В разговоре с журналистом URA.RU Волошина заявила, что это ее личная позиция, которая не является пропагандой. «Отношусь с осторожностью. Прививка — палка о двух концах. У меня на этот счет есть свое мнение», — сказала Волошина. При этом женщина добавила, что прививку от коронавируса себе поставила. Социальная сеть «ВКонтакте», при посещении групп из которых Волошина репостит публикации, выдает предупреждение: «Материалы сообщества могут быть опасны для вашего здоровья».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО чиновник-антиваксер получил внушение от Роспотребнадзора. Тогда на заместителя главы Урая Андрея Ашихмина пожаловался в инстанцию один из депутатов местной думы, вице-меру было направлено предостережение.