26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В ХМАО чиновник-антиваксер получил внушение от Роспотребнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание избранных депутатов областной думы. Курган, документы, чиновники, совещание, власть, депутаты
К вице-мэру Урая Андрею Ашихмину возникли вопросы у Роспотребнадзора Фото:
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Коронавирус COVID-19

Администрация Урая получила предостережение от Роспотребнадзора за отказ заместителя главы города Андрея Ашихмина от вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU сообщил депутат местной думы Леонард Насибуллин.

Народный избранник пожаловался в Роспотребнадзор на действия чиновника. «Губернатор ХМАО Наталья Комарова обязала государственных и муниципальных служащих вакцинироваться от коронавируса. Однако Ашихмин пошел вразрез установкам главы региона. Я обратил на это внимание Роспотребнадзора. В итоге получил ответ, что администрации Урая выдано предостережение на этот счет (копия имеется в распоряжении URA.RU)», — сообщил Насибуллин.

Узнать реакцию администрации Урая на требование Роспотребнадзора на момент публикации материала не удалось. Там пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий населения. Требования вступили в силу с 11 октября.

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Администрация Урая получила предостережение от Роспотребнадзора за отказ заместителя главы города Андрея Ашихмина от вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU сообщил депутат местной думы Леонард Насибуллин. Народный избранник пожаловался в Роспотребнадзор на действия чиновника. «Губернатор ХМАО Наталья Комарова обязала государственных и муниципальных служащих вакцинироваться от коронавируса. Однако Ашихмин пошел вразрез установкам главы региона. Я обратил на это внимание Роспотребнадзора. В итоге получил ответ, что администрации Урая выдано предостережение на этот счет (копия имеется в распоряжении URA.RU)», — сообщил Насибуллин. Узнать реакцию администрации Урая на требование Роспотребнадзора на момент публикации материала не удалось. Там пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий населения. Требования вступили в силу с 11 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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