Власти Бердянска: ВСУ установили бомбу на детской площадке

26 августа 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Дети чудом не пострадали от взрыва на игровой площадке, заявил Сауленко (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало в оздоровительном центре в Бердянске (Запорожская область), было установлено на детской площадке. Об этом сообщил мэр городе Александр Сауленко. В результате взрыва погиб замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников. «Сегодня на базе отдыха „Криворожский горняк“, на дереве на высоте порядка трех метров было подвешено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Во время взрыва чудом на площадке детской, где могли играть и находиться дети, никого не было, из детей никто не пострадал», — приводит слова Александра Сауленко РИА «Новости». Глава Бердянска уточнил, что на оздоровительной базе размещены беженцы. В основном это люди, прибывшие из Мариуполя. В результате взрыва была повреждена машина замначальника ГАИ Бердянска. Находившийся в ней полицейский погиб.

Самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало в оздоровительном центре в Бердянске (Запорожская область), было установлено на детской площадке. Об этом сообщил мэр городе Александр Сауленко. В результате взрыва погиб замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников. «Сегодня на базе отдыха „Криворожский горняк“, на дереве на высоте порядка трех метров было подвешено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Во время взрыва чудом на площадке детской, где могли играть и находиться дети, никого не было, из детей никто не пострадал», — приводит слова Александра Сауленко РИА «Новости». Глава Бердянска уточнил, что на оздоровительной базе размещены беженцы. В основном это люди, прибывшие из Мариуполя. В результате взрыва была повреждена машина замначальника ГАИ Бердянска. Находившийся в ней полицейский погиб.