ВСУ устроили взрыв у центра размещения беженцев в Бердянске

Украинские военные устроили взрыв вблизи места проживания беженцев, сообщили в СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины устроили взрыв у оздоровительного центра в Бердянске, где проживают беженцы. В результате пострадал заместитель начальника ГАИ города, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление местных властей.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!