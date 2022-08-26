ВСУ устроили взрыв у центра размещения беженцев в Бердянске

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, воронка, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Украинские военные устроили взрыв вблизи места проживания беженцев, сообщили в СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины устроили взрыв у оздоровительного центра в Бердянске, где проживают беженцы. В результате пострадал заместитель начальника ГАИ города, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление местных властей.

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Вооруженные силы Украины устроили взрыв у оздоровительного центра в Бердянске, где проживают беженцы. В результате пострадал заместитель начальника ГАИ города, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление местных властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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