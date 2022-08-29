Мэр Шадринска теряет контроль над оппозицией

По мнению политолога Безделова, политическая обстановка не должна повлиять на положение Мокана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После пикета «Справедливой России» против больничной реформы во время выступления замгубернатора Владимира Архипова на Дне города Шадринска в политических кругах Кургана начали говорить о том, что мэр Антон Мокан теряет контроль над оппозицией. Об этом сообщает инсайдер, близкий к региональным властям.

«Мокан рискует вызвать сильное недовольство областных чиновников, которые курируют внутреннюю политику. Больше месяца городская оппозиция использует тему больничной реформы, критикует власть за решение и пишет письма в Москву, а мэр никак не может повлиять на это. Говорили, что для помощи ему привлекут бывшего главу Людмилу Новикову, но ей, видимо, не до шадринских конфликтов, сейчас она находится в Тюмени», — утверждает источник. По его мнению, Мокан теряет контроль над ситуацией.

По мнению политолога Сергея Ширяева, Мокан пришел на пост мэра в трудное время. «Люди помнят экс-глав Шадринска — Алексея Кокорина, Новикову, которые хорошо справлялись в этой должности. Возможно, в сравнении с ними есть негатив в адрес Мокана», — рассказал URA.RU политолог.

Политехнолог Александр Безделов рассказал URA.RU, что в сложившейся управленческой практике за диалог с оппозицией отвечает губернатор, либо его профильный заместитель, ответственный за внутренние политические процессы. «Дело мэра — это хозяйственные вопросы, обеспечение работы городских служб. Поэтому не думаю, что политическая обстановка способна повлиять на перспективы Мокана. Но в целом, работа с оппозицией — это обоюдная работа внутрипола и мэра», — говорит Безделов.

Оперативно получить комментарий от самого Мокана URA.RU не удалось. В приемной журналисту сказали, что мэр проводил совещание с делегацией из Тюмени.

До этого URA.RU сообщало, что во время празднования дня города в Шадринске депутат гордумы от партии «Справедливая Россия» Александр Бухаров устроил пикет против больничной реформы. Ранее оппозиция планировала провести 30 августа в этот день масштабный митинг против оптимизации больниц. Мэр Мокан не согласовал проведение митинга.