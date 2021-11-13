Прокуратура проверит несуществующий клип Оксимирона

Прокуратура намерена посмотреть фанатский клип на песню «Последний звонок» Фото: Владимир Андреев

Прокуратура Пермского края проверит клип на песню рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron) «Последний звонок». Музыкант написал ее в 2007 году в качестве саундтрека к эстонскому фильму «Класс».

«Примем к сведению про „Последний звонок“. Посмотрим», — передают «Известия» слова помощника прокурора Перми Анны Ивановой.

Прокуратура собирается проверить клип на эту песню, однако официального клипа на трек «Последний звонок» не существует. В YouTube есть только фан-клип, в основу которого легли кадры из фильма «Класс». Сюжет фильма построен на конфликте школьника с одноклассниками. В конце фильма главный герой расстреливает своих одноклассников.

Ранее в Пермской епархии РПЦ потребовали запретить клип «Последний звонок». «Обращаю внимание силовых структур, что это, конечно, вещи недопустимые в наших условиях», — заявил протоиерей Игорь Ануфриев.