29 августа 2022

Напугавший жителей ЯНАО медведь оказался слепым пенсионером

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Медведь напугал жителей Яр-Сале Фото:

Спасатели выяснили, что медведь, которого заметили жители села Яр-Сале рядом с селом, на самом деле оказался слепым пенсионером. Об этом рассказал глава отдела службы по охране биоресурсов ЯНАО Юрий Краснобаев.

«Увидели что-то вроде как похожее на медведя, но мы расслышали человеческий крик. А потом человек встал, в нем мы узнали нашего старика ярсалинского слепого», — передает слова Краснобаева «Ямал 1».

Отмечается, что найденного мужчину сначала отправили в больницу Яр-Сале на осмотр. Затем с ним приступили к работе полицейские.

Ранее сообщалось, что жительница ЯНАО сняла на видео медведя. Он гулял недалеко от города.

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Спасатели выяснили, что медведь, которого заметили жители села Яр-Сале рядом с селом, на самом деле оказался слепым пенсионером. Об этом рассказал глава отдела службы по охране биоресурсов ЯНАО Юрий Краснобаев. «Увидели что-то вроде как похожее на медведя, но мы расслышали человеческий крик. А потом человек встал, в нем мы узнали нашего старика ярсалинского слепого», — передает слова Краснобаева «Ямал 1». Отмечается, что найденного мужчину сначала отправили в больницу Яр-Сале на осмотр. Затем с ним приступили к работе полицейские. Ранее сообщалось, что жительница ЯНАО сняла на видео медведя. Он гулял недалеко от города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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