Напугавший жителей ЯНАО медведь оказался слепым пенсионером

Медведь напугал жителей Яр-Сале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели выяснили, что медведь, которого заметили жители села Яр-Сале рядом с селом, на самом деле оказался слепым пенсионером. Об этом рассказал глава отдела службы по охране биоресурсов ЯНАО Юрий Краснобаев.

«Увидели что-то вроде как похожее на медведя, но мы расслышали человеческий крик. А потом человек встал, в нем мы узнали нашего старика ярсалинского слепого», — передает слова Краснобаева «Ямал 1».

Отмечается, что найденного мужчину сначала отправили в больницу Яр-Сале на осмотр. Затем с ним приступили к работе полицейские.

Ранее сообщалось, что жительница ЯНАО сняла на видео медведя. Он гулял недалеко от города.