Жители Нижневартовска пожаловались на неудобные автобусы

01 сентября 2022 в 08:31 Размер текста - 17 +

Пассажиры рассказали, что в автобусах нет места для колясок (фото из архива) Фото: Ася Бронникова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на автобусы, в которых нет мест для колясок. Пост об этом опубликован в группе «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». «Зачем нужны такие рейсовые автобусы, в которых нет специальных мест для колясок? Вышли с двумя детьми с Грин-парка на остановку, один ребенок был в коляске, прождали 15 минут единственный автобус (№9), который едет по ул. Ленина в Старый Вартовск, а по итогу через три остановки были вынуждены покинуть его. Один из пассажиров был возмущен, что коляска стоит в проходе, а куда ее девать!» — написала Эльмира Солодовникова. «Зря вышли. Надо было ребенка взять на руки, а водителя попросить убрать коляску в багажник. А если бы в автобус зашел инвалид-колясочник?» — прокомментировала Оксана Соколовская. «Всегда были есть и будут недовольные люди из серии мне жарко или из окошка дует. Новые автобусы, я так думаю, никто не кинется покупать после вашего поста», — поделилась мнением Ольга Бородкина. «А если инвалид-колясочник?! В данном автобусе реально нет места даже просто стоять! Мне посчастливилось в час пик зайти в этот автобус с ребенком-школьником. Стоять место было, но из-за аппарата оплаты нам приходилось прижиматься то к дверям, то к креслам», — написала Марина Ибрагимова. В администрацию Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте кондуктор отказалась принимать оплату проезда мелочью. Она не стала продавать билет женщине, которая протянула ей две 50 копеечные монеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на автобусы, в которых нет мест для колясок. Пост об этом опубликован в группе «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». «Зачем нужны такие рейсовые автобусы, в которых нет специальных мест для колясок? Вышли с двумя детьми с Грин-парка на остановку, один ребенок был в коляске, прождали 15 минут единственный автобус (№9), который едет по ул. Ленина в Старый Вартовск, а по итогу через три остановки были вынуждены покинуть его. Один из пассажиров был возмущен, что коляска стоит в проходе, а куда ее девать!» — написала Эльмира Солодовникова. «Зря вышли. Надо было ребенка взять на руки, а водителя попросить убрать коляску в багажник. А если бы в автобус зашел инвалид-колясочник?» — прокомментировала Оксана Соколовская. «Всегда были есть и будут недовольные люди из серии мне жарко или из окошка дует. Новые автобусы, я так думаю, никто не кинется покупать после вашего поста», — поделилась мнением Ольга Бородкина. «А если инвалид-колясочник?! В данном автобусе реально нет места даже просто стоять! Мне посчастливилось в час пик зайти в этот автобус с ребенком-школьником. Стоять место было, но из-за аппарата оплаты нам приходилось прижиматься то к дверям, то к креслам», — написала Марина Ибрагимова. В администрацию Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте кондуктор отказалась принимать оплату проезда мелочью. Она не стала продавать билет женщине, которая протянула ей две 50 копеечные монеты.