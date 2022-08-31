За неделю средняя цена сыра увеличилась до 805 рублей (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

За неделю в Кургане сыр подорожал более чем на 3%. По данным Свердловскстата на 29 августа, стоимость одного килограмма составляет около 805 рублей. Также поднялись цены на рис, яйца и баранину.

«Сыры сычужные твердые и мягкие, средняя цена: 804,94 рубля за килограмм. За неделю подорожание составило 3,24%. Стоимость шлифованного риса увеличилась на 2,33%. Один килограмм стоит более 115 рублей. Фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали до 469,13 рубля (+1,69%)», — говорится на сайте.

Средняя цена за десяток куриных яиц поднялась до 62 рублей (+1,26%). Килограмм баранины без учета бескостного мяса подорожал до 479 рублей. Также более чем на один процент увеличилась стоимость сахара, сливочного масла и водки. Из продуктов, которые больше всего подешевели за неделю: свекла (-17%), морковь (-11%), картофель (-10%), а также репчатый лук (-9%) и капуста (-7%).

Ранее URA.RU писало, что в Кургане за неделю стоимость бензина марки АИ-98 выросла на 50 копеек. Средняя цена одного литра составляет более 58 рублей. Цена на дизельное топливо подорожала на 10 копеек (54 рубля).