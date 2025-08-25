В Челябинске будут судить участника бандитской перестрелки

Рустам Сафин предстанет перед судом
Рустам Сафин предстанет перед судом

Челябинский облсуд рассмотрит дело в отношении Рустама Сафина об убийстве и покушении на убийство во время бандитской перестрелки на окраинах Пласта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, отметили в ведомстве.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

У фигуранта в рамках дела арестовали все имущество. Потерпевшие подали гражданский иск на сумму в 20 млн рублей.

Перестрелка случилась в ночь с 16 на 17 апреля 2024 года. Сафин с друзьями приехал за город на разборку с другой группировкой. Якобы ранее между представителями компаний произошел конфликт. Но беседы не получилось — одна из сторон начала стрельбу. Сафин достал «Сайгу» и открыл ответный огонь, ранив двух человек. Впоследствии один из них скончался. А утром Сафин сдался полиции. 

