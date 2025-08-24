В аэропорту Челябинска 25 августа отменены рейсы в Москву и задерживаются еще три в Санкт-Петербург. Информация об этом указана в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова. Ранее в Москве и Санкт-Петербурге вводили ограничения из-за угрозы БПЛА, сейчас аэропорты возвращаются к привычному режиму работы.
«Рейс СУ 1535 Челябинск-Москва 25 августа в 12:30 отменен. Рейс СУ 1534 Москва-Челябинск 25 августа 11:35 отменен», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.
Также задерживаются два рейса на вылет в Санкт-Петербург — SU 6464 и FV 6464 авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», соответственно. В обоих случаях время задержки составляет два часа десять минут — оба рейса с 14:30 перенесены на 16:40. Задерживается один рейс из Санкт-Петербурга — FV 6463 с 13:30 до 15:40. На шесть часов задержан вылет рейсов в Анталью «Уральских авиалиний» — с 06:40 до 09:55. Сейчас на рейс производится посадка.
23 августа в восьми аэропортах страны ввели ограничения на прибытие и отправление самолетов. Ограничения действовали в Калуге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Пензе, Казани, Ульяновске и Кирове.
