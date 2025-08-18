Проба Ливо: челябинский «Трактор» попытается выиграть Кубок губернатора по хоккею в шестой раз

В понедельник, 25 августа, стартует 11-й по счету Кубок губернатора Челябинской области по хоккею. Он позволит игрокам пережившего глубокую перезагрузку «Трактора» почувствовать себя единой и целой командой и наиграть новые схемы и комбинации в преддверии нового сезона КХЛ. Об истории турнира и составе участников в августе-2025 — в материале URA.RU.
История турнира: победа «Трактора» с третьей попытки
Первый турнир на Кубок губернатора Челябинской области состоялся в 2011 году. И тогда его посвятили 275-летию Челябинска. А победителем стал магнитогорский «Металлург», выигравший, правда, в основное время лишь одну встречу — финальную у «Нефтехимика» со счетом 5:2.
В 2012 году к «Магнитке», «Трактору», «Нефтехимику» и «Авангарду» добавилась еще команда из Германии «Кёльнер Хайе», возглавляемая знаменитым Уве Круппом. Так турнир получил международный статус. А его победителем стал «Нефтехимик» из Нижнекамска.
Челябинцам удалось выиграть лишь с третьего раза — в 2013 году. Тогда турнир прошел по скоротечной схеме без суперфинала и матча за третье место. А «Трактор» и «Металлург» сыграли в заключительном матче — хозяева победили.
Всего с 2011 года Кубок губернатора разыгрывался 11 раз. В 2014-м, 2017-м и 2020-м турнир не проводился. А чаще всех — пять раз в разные годы — Кубок выигрывал «Трактор» — в 2013-м, 2016-м, 2019-м, 2022-м и 2023-м. По одному разу побеждали «Металлург» (2011), «Нефтехимик» (2012), «Авангард» (2015), «Салават Юлаев» (2018), «Автомобилист» (2021) и «Амур» (2024).
«Проклятие» Кубка?
В хоккейном клубе «Трактор» уже заявили, что в этом году нацеливаются на шестую победу в Кубке губернатора. Правда, есть связанный с суевериями нюанс: согласно приметам, победа в домашнем турнире ставит крест на сезоне, а следовательно, лишает команду шансов на Кубок Гагарина — главную цель и мечту команды из Танкограда.
«Как и большинство предрассудков, с реальностью он мало связан. Турнир проводился 11 раз. Пять раз его победитель действительно не выходил в плей-офф, а дважды вылетал в первом раунде. Но дважды команда вылетала во втором и в третьем раунде, так что разброс „зависимости“ получается весьма широким», — отмечают в пресс-службе КХЛ.
Кого ждем в гости?
В нынешнем розыгрыше соседи из Магнитогорска в Кубке участвовать не будут. Так что «Трактор» будет единственным представителем своей области и судя по результатам сезона 2024/2025 — безоговорочным фаворитом.
Ведь другие три участника турнира — «Лада», «Сочи» и «Амур» — весной-2025 даже не попали плей-офф, а в регулярке заняли мест с 20-го по 22-е, обогнав только «Барыс». И в результате во всех трех командах было принято решение сменить главных тренеров. «Лада» приедет в Челябинск с Борисом Мироновым, «Амур» привезет Александр Гальченюк-старший, «Сочи» — назначенный в начале августа легендарный Владимир Крикунов. Таким образом, по сравнению с прошлым годом в составе участников лишь одно изменение — вместо «Югры» на Южный Урал пожалует ХК «Сочи».
Кто из «трактористов» выйдет на лед?
На тренерском мостике «Трактора» в наступающем сезоне — все те же главный тренер Бенуа Гру и его ассистент Рафаэль Рише. А вот состав приступившего 11 августа к активным тренировкам «Трактора» заметно поменялся: команду покинули 15 игроков, а пришли по состоянию на 19 августа восемь новых. И Кубок губернатора — прекрасная возможность у тренерского штаба подобрать идеальные комбинации «пятерок» и распределить ведущие роли среди оставшихся и пришедших в клуб игроков.
«Изменения в команде количественно не очень велики, но есть весьма значимые потери в каждой линии: Зак Фукале, Стивен Кэмпфер и Максим Шабанов. Заменить их призваны, соответственно, вратарь Крис Дригер, защитник Джордан Гросс и нападающий Михаил Григоренко — что „на бумаге“ выглядит вполне равноценно. Остается только узнать, как это будет на льду», — отмечают в пресс-службе КХЛ.
Ну и, конечно же, главной интригой и настоящим кадровым допингом последних недель стал приход в «Трактор» лучшего бомбардира сезона КХЛ 2024/2025 Джошуа Ливо, забившего в регулярке в составе «Салавата Юлаева» 49 шайб и получившего за это «Золотую клюшку». Многие болельщики собираются прийти на турнир, чтобы своими глазами созерцать Ливо уже в черно-белой форме «Трактора» и увидеть первые голы за челябинскую команду в его дерзком и виртуозном исполнении. А 19 августа тем временем Ливо вышел на лед на первые тренировки в составе новой для себя команды.
Расписание матчей
Розыгрыш пройдет в два этапа: сначала однокруговой турнир. Затем две сильнейшие команды встретятся в финале, две оставшиеся — поспорят за третье место.
25 августа
13:00* «Сочи» — «Лада»
17:00 «Трактор» — «Амур»
26 августа
13:00 «Лада» — «Амур»
17:00 «Трактор» — «Сочи»
28 августа
13:00 «Амур» — «Сочи»
17:00 «Трактор» — «Лада»
29 августа
13:00 матч за третье место
17:00 финал
* время начала матчей — московское
Билеты на матчи кубка начнут продаваться 20 августа в 12:00 — только на официальном сайте «Трактора» и на Яндекс Афише. Льготные билеты будут доступны для покупки в кассах Ледовой арены «Трактор» ежедневно с 12:00 до 19:00. В клубе отмечают, что на время проведения Кубка губернатора все ссылки для приоритетного выкупа абонементов будут недоступны.
