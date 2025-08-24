24 августа 2025

Челябинские власти потребовали от «Южуралзолота» восстановить разрушенную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миндор региона потребовал от ЮГК восстановить разбитую дорогу
Миндор региона потребовал от ЮГК восстановить разбитую дорогу Фото:
новость из сюжета
Национализация холдинга «Южуралзолото»

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области потребовало от национализированного «Южуралзолота» (ЮГК) восстановить разрушенную дорогу. Чтобы добиться этого, власти обратились в арбитражный суд региона.

«Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда.

Власти добиваются от ЮГК, чтобы компания обеспечила устойчивое и безопасное транспортное сообщение между населенными пунктами по маршруту Пласт — Воронино — Светлое. В том числе это касается подъезда к селу Воронино протяженностью 1,264 км. Миндор ждет, что работы пройдут в размере, который определит судебная экспертиза. Ведомство намерено обязать компанию к восстановлению трассы в течение месяца после вступления в силу решения суда.

В качестве третьих лиц по заявлению арбитраж привлек минимущества области, Федеральное агентство по недропользованию и Росимущество. Рассмотрение иска начнется в ноябре.

Холдинг «ЮГК» стал государственным 11 июля. Национализацию Советский райсуд Челябинска провел, поддержав доводы Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство сочло, что тогдашний президент «УК ЮГК» Константин Струков использовал положение вице-спикера заксобрания региона для лоббирования интересов своего бизнеса. Под контроль государства перешли компании «УК ЮГК», «Южуралзолото группа компаний», «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент».

При подготовке материала URA.RU запросил комментарии обеих сторон спора. При поступлении ответов они будут опубликованы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области потребовало от национализированного «Южуралзолота» (ЮГК) восстановить разрушенную дорогу. Чтобы добиться этого, власти обратились в арбитражный суд региона. «Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда. Власти добиваются от ЮГК, чтобы компания обеспечила устойчивое и безопасное транспортное сообщение между населенными пунктами по маршруту Пласт — Воронино — Светлое. В том числе это касается подъезда к селу Воронино протяженностью 1,264 км. Миндор ждет, что работы пройдут в размере, который определит судебная экспертиза. Ведомство намерено обязать компанию к восстановлению трассы в течение месяца после вступления в силу решения суда. В качестве третьих лиц по заявлению арбитраж привлек минимущества области, Федеральное агентство по недропользованию и Росимущество. Рассмотрение иска начнется в ноябре. Холдинг «ЮГК» стал государственным 11 июля. Национализацию Советский райсуд Челябинска провел, поддержав доводы Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство сочло, что тогдашний президент «УК ЮГК» Константин Струков использовал положение вице-спикера заксобрания региона для лоббирования интересов своего бизнеса. Под контроль государства перешли компании «УК ЮГК», «Южуралзолото группа компаний», «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент». При подготовке материала URA.RU запросил комментарии обеих сторон спора. При поступлении ответов они будут опубликованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...