Челябинские власти потребовали от «Южуралзолота» восстановить разрушенную дорогу

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области потребовало от национализированного «Южуралзолота» (ЮГК) восстановить разрушенную дорогу. Чтобы добиться этого, власти обратились в арбитражный суд региона.
«Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда.
Власти добиваются от ЮГК, чтобы компания обеспечила устойчивое и безопасное транспортное сообщение между населенными пунктами по маршруту Пласт — Воронино — Светлое. В том числе это касается подъезда к селу Воронино протяженностью 1,264 км. Миндор ждет, что работы пройдут в размере, который определит судебная экспертиза. Ведомство намерено обязать компанию к восстановлению трассы в течение месяца после вступления в силу решения суда.
В качестве третьих лиц по заявлению арбитраж привлек минимущества области, Федеральное агентство по недропользованию и Росимущество. Рассмотрение иска начнется в ноябре.
Холдинг «ЮГК» стал государственным 11 июля. Национализацию Советский райсуд Челябинска провел, поддержав доводы Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство сочло, что тогдашний президент «УК ЮГК» Константин Струков использовал положение вице-спикера заксобрания региона для лоббирования интересов своего бизнеса. Под контроль государства перешли компании «УК ЮГК», «Южуралзолото группа компаний», «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент».
При подготовке материала URA.RU запросил комментарии обеих сторон спора. При поступлении ответов они будут опубликованы.
