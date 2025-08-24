Челябинский кинотеатр разорвал отношения с поставщиком техники IMAX из Канады

Управляющая сетью мягких кинотеатров компания «Империя игр» из развлекательного центра «Мегаполис» в Челябинске разорвала через суд договор с поставщиком оборудования IMAX из Канады. Как следует из решения арбитража, в суд пришлось пойти после неисполнения партнером своих обязательств.
«Исковые требования удовлетворить. Расторгнуть договор на приобретение и техническую поддержку проекционной системы IMAX между ООО „Империя игр“ и „Корпорацией IMAX“», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.
Контракт подписали в июне 2019 года, однако в марте 2022 года канадцы отказались от поставок. Аванс они получили, но возвращать не стали, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.
«Утверждение ответчика о невозможности исполнять договор со ссылкой на введенные санкции противоречит условиям договора, поскольку санкции не влияют и не могут влиять на исполнение им обязанностей. Санкции противоречат публичному порядку РФ и не подлежат применению на ее территории в силу прямого указания закона», — заключил суд.
Арбитраж признал, что требования челябинцев обоснованы. Принять сторону ответчика невозможно, поскольку он сослался на ограничения, которые никаких российских прав и обязанностей не налагают. Иное бы значило, подчеркнула судья Ольга Шаламова, вмешательство во внутренние дела страны.
Процесс стартовал в августе 2022 года. Слушания несколько раз откладывались. Суд направлял запросы в налоговую инспекцию о наличии и адресах работы представительств и филиалов канадской компании в России. Иностранному лицу было направлено официальное извещение об участии в судебном процессе.
В кинопроекторах IMAX используется пленки шириной 70 миллиметров с продольным расположением кадра. Эти особенности позволяют проецировать изображения на экраны больших размеров. Стандартной является высота 16,1 метра, соответствующая пятиэтажке. Звуковая система оборудования имеет шесть каналов, равномерно распределяя звук по зрительному залу.
У канадского производителя в Москве имеется филиал «АЙМЭКС Интернэшнл Сэйлз Корпорэйшн». При подготовке материала URA.RU направило в офис запрос. Как и в компанию «Империя игр». Ответы будут опубликованы, когда поступят.
