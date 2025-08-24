Челябинцы раскупили билеты на матчи «Трактора» на Кубке губернатора по хоккею

Болельщики раскупили все билеты на матчи ХК «Трактор» в рамках стартующего сегодня Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Об этом говорят данные официального сайта «Трактора» и Яндекс Афиши.
«ХК „Сочи“ — ХК „Лада“ — 15:00 — билеты 100 рублей. ХК „Трактор“ — ХК „Амур“ — 19:00. Билетов нет», — говорится на сервисе. Также нет билетов на матчи «Трактора» на 26 и 28 августа. Еще можно попасть в Ледовый дворец на матчи финала и игру за третье место в пятницу, 29 августа. Но кто будет участвовать в этих играх — пока не понятно.
Турнир стартует сегодня в Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в 15 часов. В Кубке губернатора помимо «Трактора» примут участие хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и хоккейный клуб «Сочи». Билеты на вечерние игры «Трактора» стоили 300 рублей.
Напомним, в минувшую пятницу болельщики смогли увидеть любимую команду на матче с выступающей в ВХЛ командой «Челмет». Игра завершилась со счетом 1:1.
