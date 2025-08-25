Челябинцы создали «электронного чиновника»

В Южно-Уральском госуниверситете создали электронного помощника чиновников
Работать с обращениями граждан к властям чиновникам поможет электронный «коллега»
В Челябинске ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) создали «электронного чиновника». Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, веб-приложение поможет справиться с валом жалоб от жителей.

«Новая информсистема позволяет эффективно обрабатывать обращения граждан. Разработка значительно ускоряет процесс анализа и направления запросов в соответствующие ведомства», — пояснили URA.RU в университете.

По словам аспиранта кафедры ЮУрГУ Влады Серовой, в регионе количество онлайн-обращений к властям за восемь лет с 2012 по 2020 годы увеличилось в 34 раза. Другая цифра: в декабре 2024 года на «горячую линию» президента РФ Владимира Путина поступило семь тысяч запросов. Система автоматизировала ручное распределение писем, что традиционно является трудоемким и затратным процессом. Программа не только сократит время на анализ и обработку запросов, но и минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором.

Инновационная система обладает высокой точностью классификации обращений, достигающей около 99%. Это значительно выше, чем у существующих аналогов, точность которых составляет всего 80–85%. Основой разработки стали алгоритмы машинного обучения. Система способна проанализировать и распределить до 10 тысяч обращения занимает всего 40 минут.

Веб-приложение внедряется в управлении по работе с обращениями граждан правительства области и проектный офис по улучшению делового климата региона . Как отметил директор Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Александр Голлай, в дальнейшем планируется внедрение разработки и в другие исполнительные органы Южного Урала. 

Инициатива направлена на улучшение взаимодействия между государством и обществом. Ожидается, что программный комплекс повысит прозрачность работы госструктур.

