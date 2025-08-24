В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали директора обособленного подразделения ООО «ТСО Кыштым» Сергея Гермашева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского следкома, его обвиняют в коммерческом подкупе.
«По версии следствия, в дневное время 22 августа текущего года обвиняемый незаконно получил от директора ООО УК „Семья“ денежные средства в размере 600 тысяч рублей. За это он совершал в интересах управляющей компании действия по фиктивному подписанию актов проверки технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к предстоящему отопительному периоду в отношении жилых многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей компании и расположенных на территории города Кыштым», — сообщили детали дела в пресс-службе СКР по региону.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону. Они также осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Гермашева же по ходатайству следователя отправили в СИЗО. По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
