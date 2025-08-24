24 августа 2025

В Кыштыме ФСБ и СК задержали директора местного ЖЭК. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отношении Сергея Гермашева возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа
В отношении Сергея Гермашева возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали директора обособленного подразделения ООО «ТСО Кыштым» Сергея Гермашева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского следкома, его обвиняют в коммерческом подкупе.

«По версии следствия, в дневное время 22 августа текущего года обвиняемый незаконно получил от директора ООО УК „Семья“ денежные средства в размере 600 тысяч рублей. За это он совершал в интересах управляющей компании действия по фиктивному подписанию актов проверки технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к предстоящему отопительному периоду в отношении жилых многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей компании и расположенных на территории города Кыштым», — сообщили детали дела в пресс-службе СКР по региону.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону. Они также осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Гермашева же по ходатайству следователя отправили в СИЗО. По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кыштыме (Челябинская область) сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали директора обособленного подразделения ООО «ТСО Кыштым» Сергея Гермашева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского следкома, его обвиняют в коммерческом подкупе. «По версии следствия, в дневное время 22 августа текущего года обвиняемый незаконно получил от директора ООО УК „Семья“ денежные средства в размере 600 тысяч рублей. За это он совершал в интересах управляющей компании действия по фиктивному подписанию актов проверки технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к предстоящему отопительному периоду в отношении жилых многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей компании и расположенных на территории города Кыштым», — сообщили детали дела в пресс-службе СКР по региону. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону. Они также осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Гермашева же по ходатайству следователя отправили в СИЗО. По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...