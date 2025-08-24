Строительство школы в Челябинске сорвалось из-за ошибок в проекте

В Челябинске приостановлено строительство школы в 48-м микрорайоне из-за ошибок в проектной документации. Об этом сообщил вице-мэр по строительству Владимир Шамне на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«В 48-м микрорайоне приостановили строительство школы, так как в проекте нашли ошибки. Сейчас проводится аукцион для поиска подрядчика, который исправит недочеты. Когда документация будет приведена в порядок, стройка продолжится», — передает слова Шамне корреспондент.
Как сообщало URA.RU, в марте 2025 года готовность объекта составляла 19%. Был заложен фундамент, начался монтаж стен и перекрытий первого этажа. Ввод в эксплуатацию школы в 48-м микрорайоне запланирован на конец 2026 года.
