03 сентября 2022
02 сентября 2022

Власти ХМАО потратят сотни миллионов на лыжный центр

Власти Нижневартовска потратят 273 миллиона на лыжно-биатлонный центр
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске появится лыжный центр с биатлонным стрельбищем Фото:

Администрация Нижневартовска разместила тендер на постройку Центра лыжного спорта. Информация появилась на портале госзакупок.

«Лот- выполнение работ по строительству объекта «Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске. Начальная цена- 273 млн рублей», — сообщается в документах закупки.

Ранее URA.RU рассказывало о биатлонистах из ХМАО. Так, Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине, лишив себя шанса на вторую медаль.

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Администрация Нижневартовска разместила тендер на постройку Центра лыжного спорта. Информация появилась на портале госзакупок. «Лот- выполнение работ по строительству объекта «Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске. Начальная цена- 273 млн рублей», — сообщается в документах закупки. Ранее URA.RU рассказывало о биатлонистах из ХМАО. Так, Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине, лишив себя шанса на вторую медаль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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