Власти ХМАО потратят сотни миллионов на лыжный центр

В Нижневартовске появится лыжный центр с биатлонным стрельбищем
Администрация Нижневартовска разместила тендер на постройку Центра лыжного спорта. Информация появилась на портале госзакупок.
«Лот- выполнение работ по строительству объекта «Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске. Начальная цена- 273 млн рублей», — сообщается в документах закупки.
Ранее URA.RU рассказывало о биатлонистах из ХМАО. Так, Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине, лишив себя шанса на вторую медаль.
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