Власти ХМАО потратят сотни миллионов на лыжный центр

Власти Нижневартовска потратят 273 миллиона на лыжно-биатлонный центр

04 сентября 2022 в 07:38 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске появится лыжный центр с биатлонным стрельбищем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Администрация Нижневартовска разместила тендер на постройку Центра лыжного спорта. Информация появилась на портале госзакупок. «Лот- выполнение работ по строительству объекта «Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске. Начальная цена- 273 млн рублей», — сообщается в документах закупки. Ранее URA.RU рассказывало о биатлонистах из ХМАО. Так, Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине, лишив себя шанса на вторую медаль.

Администрация Нижневартовска разместила тендер на постройку Центра лыжного спорта. Информация появилась на портале госзакупок. «Лот- выполнение работ по строительству объекта «Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске. Начальная цена- 273 млн рублей», — сообщается в документах закупки. Ранее URA.RU рассказывало о биатлонистах из ХМАО. Так, Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине, лишив себя шанса на вторую медаль.